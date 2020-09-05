|5 сентября 2020
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В Украине нужно провести сокращение тюрем. После сокращения, в стране должны остаться всего 2 тюрьмы. Такое заявление сделал министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Дом".
Однако, по словам Малюськи, следственные изоляторы (СИЗО) нужны в каждом большом городе, ведь во время следствия и досудебного расследования необходимо где-то размещать подозреваемых.
"Это модель северной Европы, где она сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, потому что там люди должны социализироваться, а у нас какой принцип: есть преступление - надо наказать. Это око за око, зуб за зуб. Это эмоционально, но не рационально", - пояснил он.
Министр добавил, что такой принцип не помогает, ведь как показывает украинская статистика, после выхода из тюрьмы люди продолжают совершать преступления.
"Причем очень часто преступления бывают более тяжкими, чем те, за которые человек первый раз сидел. Потому что тюрьма не исправляет", - подчеркнул Малюська.
Напомним, в начале августа Минюст объявил начало продаж украинских тюрем, первой решили продать колонию под Киевом.
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Комментарии к статье «Минюст планирует оставить в Украине только 2 тюрьмы»
В Украине нужно провести сокращение тюрем. После сокращения, в стране должны остаться всего 2 тюрьмы. Такое заявление сделал министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Дом".