В Краматорске выявили участника вооруженных формирований "ДНР"

|5 сентября 2020
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В Краматорске пограничники выявили украинца 1986 года рождения — участника незаконных вооруженных формирований “ДНР”. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Летом 2014 года этот гражданин проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой" ДНР". Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверке документов на блокпосту, расположенном в городе Краматорск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности). Сведения внесены в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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• В Минздраве рассказали, кому в Украине бесплатно делают ПЦР-тесты на коронавирус
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• В школах, в которых будут размещены избирательные участки, во время выборов будут каникулы
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• Минздрав рекомендует школьникам проходить медосмотр независимо от даты начала учебного года
• Большинство служб такси в Украине работают нелегально
• С началом учебного года вспышка COVID-19 неизбежна: врач рассказал, как уберечься
28 августа 2020
• НБУ дал разъяснение о кредитных договорах, заключенных онлайн
• Тунис закрыл границы для украинцев
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В Краматорске пограничники выявили украинца 1986 года рождения — участника незаконных вооруженных формирований “ДНР”. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.