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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного
13 октября 2020 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Студентке, которая убила своего новорожденного ребенка и хранила его тело в шкафу, смягчили меру пресечения.

Согласно данным следствия, 20-летняя девушка из города Коломыя не сообщила никому о своей беременности и приняла роды в квартире, которую снимала в аренду. После того, как ребенок родился, она самостоятельно обрезала пуповину и упаковала новорожденного в полиэтиленовый пакет, плотно его завязав. 

В результате малыш задохнулся, а студентка, чтобы скрыть убийство, положила тельце ребенка в шкаф. Труп обнаружили сотрудники "скорой", которые прибыли на вызов девушки по факту плохого самочувствия. Отмечалось, что фигурантка не состояла на учете ни в одной из поликлиник и проходила обучение в Украинской академии печати. 

Суд приговорил ее к году тюрьмы, однако смягчил меру пресечения из-за показаний подозреваемой. Она созналась в содеянном, однако не знала, что ребенок после был еще жив и подумала, что у нее случилось мертворождение. 

Теперь девушка должна будет пройти год испытательного срока. Ей запретили выезжать за границу, а также обязали регулярно обращаться в орган по вопросам пробации касательно изменения данных о месте проживания, работы и учебы. 
По материалам: NewsOne

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Комментарии к статье «Во Львове оправдали девушку, которая хранила в шкафу труп новорожденного»

Студентке, которая убила своего новорожденного ребенка и хранила его тело в шкафу, смягчили меру пресечения.

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