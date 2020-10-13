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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"
13 октября 2020 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство цифровой трансформации заплатит больше 1 млн грн "белым" хакерам, которые смогут взломать приложение "Дія".

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на брифинге "Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы". 

Чиновник заверил, что приложение полностью безопасно. Он объяснил, что перед разрешением Нацбанка открывать счета онлайн и публиковать документы, Кабмин получил сертификат КСЗИ.

"Это комплексная система защиты информации, это, скажем, "Оскар" в направлении кибербезопасности в нашей стране. Также мы прошли два пентеста - это такой аудит компаний вместе с USAID и Эстонской академией э-управления, то есть мощные партнеры, которые заботятся о продуктах, которые они поддерживают", - рассказал Федоров.

С его слов, в ноябре Минцифры запустит проект bug bounty. В его рамках "белым" хакерам дадут возможность найти недостатки в приложении и взломать его. Тем, кому это удастся, власть выплатит больше 1 млн грн.
По материалам: NewsOne

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Комментарии к статье «Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"»

Министерство цифровой трансформации заплатит больше 1 млн грн "белым" хакерам, которые смогут взломать приложение "Дія".

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