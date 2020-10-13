Минцифры заплатит больше 1 млн грн хакерам, которые взломают "Дію"

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на брифинге "Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы".

Чиновник заверил, что приложение полностью безопасно. Он объяснил, что перед разрешением Нацбанка открывать счета онлайн и публиковать документы, Кабмин получил сертификат КСЗИ.

"Это комплексная система защиты информации, это, скажем, "Оскар" в направлении кибербезопасности в нашей стране. Также мы прошли два пентеста - это такой аудит компаний вместе с USAID и Эстонской академией э-управления, то есть мощные партнеры, которые заботятся о продуктах, которые они поддерживают", - рассказал Федоров.

С его слов, в ноябре Минцифры запустит проект bug bounty. В его рамках "белым" хакерам дадут возможность найти недостатки в приложении и взломать его. Тем, кому это удастся, власть выплатит больше 1 млн грн.