Славянские полицейские привлекают к ответственности человека, который до смерти забил своего знакомого

Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника, который до смерти забил битой мужчину в Славянске. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

В полицию поступило сообщение от жительницы города о смерти мужа. В квартире полицейские обнаружили тело с признаками насильственной смерти, а также многочисленные следы крови.

Проведя работу с местными жителями, оперативники Славянского отдела полиции совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области установили обстоятельства последних часов жизни погибшего, а в дальнейшем - и личность убийцы.

"Оказалось, что накануне к 53-летнему потерпевшему пришел его 29-летний знакомый. Между мужчинами произошла ссора, и гость нанес хозяину тяжелые травмы от которых тот скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В дальнейшем будет решен вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.