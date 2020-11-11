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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Правительство расширило возможность использования электрошокеров полицейскими
11 ноября 2020 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Правительство утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, предлагают расширенное описание их использования внести в законодательство. Законопроект направят в ВР. Об этом заявил на заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Согласно закону о Национальной полиции Украины к специальным средствам, которые полиция уполномочена применять при выполнении возложенных на нее полномочий относятся в частности электрошоковые устройства контактного и дистанционного действия", - сказал Аваков.

Он добавил, что в большинстве стран мира электрошоковые устройства используются как альтернатива огнестрельного оружия.

"Мы в течение двух лет проводили соответствующие экспертизы, изучали материалы, согласовывали этот вопрос с Минздравом, Минюстом... Получили первую партию электрошокеров, но сейчас, перед тем как применять, мы считаем необходимым внести уточнения и более детальное описание в ЗУ "О Нацполиции", который направить на рассмотрение ВРУ", - добавил Аваков.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Правительство расширило возможность использования электрошокеров полицейскими»

Правительство утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, предлагают расширенное описание их использования внести в законодательство. Законопроект направят в ВР. Об этом заявил на заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков.

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