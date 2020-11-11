|11 ноября 2020
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Правительство утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, предлагают расширенное описание их использования внести в законодательство. Законопроект направят в ВР. Об этом заявил на заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Согласно закону о Национальной полиции Украины к специальным средствам, которые полиция уполномочена применять при выполнении возложенных на нее полномочий относятся в частности электрошоковые устройства контактного и дистанционного действия", - сказал Аваков.
Он добавил, что в большинстве стран мира электрошоковые устройства используются как альтернатива огнестрельного оружия.
"Мы в течение двух лет проводили соответствующие экспертизы, изучали материалы, согласовывали этот вопрос с Минздравом, Минюстом... Получили первую партию электрошокеров, но сейчас, перед тем как применять, мы считаем необходимым внести уточнения и более детальное описание в ЗУ "О Нацполиции", который направить на рассмотрение ВРУ", - добавил Аваков.
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Комментарии к статье «Правительство расширило возможность использования электрошокеров полицейскими»
Правительство утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, предлагают расширенное описание их использования внести в законодательство. Законопроект направят в ВР. Об этом заявил на заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков.