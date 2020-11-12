Полицейские пресекли сбыт наркотических веществ в Славянске

37-летний ранее судимый местный житель продавал метадон. Несколько месяцев проводились оперативные мероприятия и сбор доказательной базы. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Преступную деятельность мужчины оперативники документировали в течение нескольких месяцев. За «дозу» наркотических средств он получал около 400 гривен.

Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили метадон. Были изъяты и деньги, полученные в результате противозаконной деятельности.

Правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры проводится досудебное расследование по ст. 307 (Незаконное производство или сбыт наркотических средств) УК Украины.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Канал поступления наркосырья устанавливается.