Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске

|12 ноября 2020
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7 ноября около 17.00 в коридоре детского инфекционного отделения врачи нашли брошенного младенца. Полицейские установили, что роженица — жительница Славянска, и в ее семье уже воспитывается шестеро детей.
В Славянский отдел полиции поступило сообщение от медиков об оказании помощи младенцу, которого нашли брошенным в больнице. По словам врачей, ребенок родился за несколько часов до того, как его нашли.
После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские ювенальной превенции установили 31-летнюю мать-одиночку, которая бросила новорожденного мальчика.
Также правоохранители выяснили, что во время беременности женщина на учете у врачей не состояла и родила дома. Это ее седьмой ребенок, она уже воспитывает шестерых детей в возрасте от одного до 14 лет.
Сама же мать раскаивается в своем поступке, говорит, что все это время думала о ребенке, но боялась за ним вернуться.
Сейчас полицейские выясняют, что именно стало причиной такого поступка. Идет следствие.
Ранее в поле зрения правоохранителей или социальных служб семья не попадала.
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• Правительство расширило возможность использования электрошокеров полицейскими
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• В Украине ввели жесткий "карантин выходного дня"
8 ноября 2020
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• Школьные каникулы в Славянске продлили
• Ралли-марафон для грузовиков «Дакар»
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• Малюська заверил, что в Украине не будут штрафовать за неношение маски на улице
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• Славянск стал участником проекта Евросоюза
• В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата
• Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года
• НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций
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• Правительство приняло решение о выплате помощи семьям погибших на Востоке Украины добровольцев
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Комментарии к статье «Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске»
7 ноября около 17.00 в коридоре детского инфекционного отделения врачи нашли брошенного младенца. Полицейские установили, что роженица — жительница Славянска, и в ее семье уже воспитывается шестеро детей.