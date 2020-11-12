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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске
12 ноября 2020 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

7 ноября около 17.00 в коридоре детского инфекционного отделения врачи нашли брошенного младенца. Полицейские установили, что роженица — жительница Славянска, и в ее семье уже воспитывается шестеро детей.

В Славянский отдел полиции поступило сообщение от медиков об оказании помощи младенцу, которого нашли брошенным в больнице. По словам врачей, ребенок родился за несколько часов до того, как его нашли.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские ювенальной превенции установили 31-летнюю мать-одиночку, которая бросила новорожденного мальчика.

Также правоохранители выяснили, что во время беременности женщина на учете у врачей не состояла и родила дома. Это ее седьмой ребенок, она уже воспитывает шестерых детей в возрасте от одного до 14 лет.

Сама же мать раскаивается в своем поступке, говорит, что все это время думала о ребенке, но боялась за ним вернуться.

Сейчас полицейские выясняют, что именно стало причиной такого поступка. Идет следствие.

Ранее в поле зрения правоохранителей или социальных служб семья не попадала.
По материалам: Слов'янський відділ поліції

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Комментарии к статье «Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске»

7 ноября около 17.00 в коридоре детского инфекционного отделения врачи нашли брошенного младенца. Полицейские установили, что роженица — жительница Славянска, и в ее семье уже воспитывается шестеро детей.

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