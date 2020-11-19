 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию
19 ноября 2020 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Донецкой области взято под стражу мужчину, который убил товарища, а потом выбросил его тело в канализацию. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"По ходатайству Волновахской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 62-летнему жителю г. Марьинка, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что ночью 15 ноября 2020 года человек у себя дома распивал спиртные напитки со своим знакомым. Во время застолья между товарищами возникла словесная ссора, в ходе которой хозяин нанес гостю многочисленные удары молотком по голове, после чего схватив со стола кухонный нож, нанес им несколько ударов в область грудной клетки пострадавшего.

От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте, а злоумышленник вынес тело и сбросил в канализационный люк, где его на следующий день нашли прохожие.

Добавим, что санкция по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ( "Умышленное убийство") предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование продолжается.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

19 ноября 2020

Зима в этом году будет теплая, с нестабильными изменениями температуры

В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический

О модных тенденциях на 2021 год в женской бижутерии

В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию

С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа

16 ноября 2020

Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 95%

Госстат оценил падение экономки Украины за последний квартал

Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

Шкафы-купе: практичная и популярная мебель

Новый год не за горами: Украина уже накупила фейерверков на 2 миллиона долларов

В Минздраве рассказали, как лечить ребенка от COVID-19

В Украине упростили выплату пенсий и соцпособий через почту

13 ноября 2020

Шмыгаль об отказе городов усиливать карантин: у мэров нет таких полномочий

В Минздраве рассказали, что делать, если пропало обоняние при Covid-19

Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

12 ноября 2020

Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске

Полицейские пресекли сбыт наркотических веществ в Славянске

Велосипедисты на полосе для маршруток, пешеходы со светоотражателями и ремень безопасности в такси: Кабмин внес изменения в ПДД

Славянск не будет вводить карантин выходного дня

ВОЗ: для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения мира

Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин

В Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса

Гриппа в Украине пока нет - Минздрав

11 ноября 2020

В Литве вводят штраф за курение на балконах в многоэтажках

Степанов перечислил симптомы легкого течения COVID-19

Кабмин обязал пешеходов носить одежду со светоотражателями в ночное время

Турция отказалась от использования двигателей "Мотор Сич" для своих боевых дронов

Каждый пятый больной COVID-19 получает психические расстройства

Кардиологи назвали ежедневную полезную дозу алкоголя для мужчин и женщин

В Украине 5G должен появиться к концу следующего года

Также в разделе

Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске

— 12 ноября 2020 —

7 ноября около 17.00 в коридоре детского инфекционного отделения врачи нашли брошенного младенца. Полицейские установили, что роженица — жительница Славянска, и в ее семье уже воспитывается шестеро детей.

Читать далее ⇒

Полицейские пресекли сбыт наркотических веществ в Славянске

— 12 ноября 2020 —

37-летний ранее судимый местный житель продавал метадон. Несколько месяцев проводились оперативные мероприятия и сбор доказательной базы. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Читать далее ⇒

В Литве вводят штраф за курение на балконах в многоэтажках

— 11 ноября 2020 —

В Литве теперь будут штрафовать за курение на балконах многоквартирных домов. Парламент Литвы установил соответствующие штрафы.

Читать далее ⇒

Правительство расширило возможность использования электрошокеров полицейскими

— 11 ноября 2020 —

Правительство утвердило возможность использования электрошокеров полицейскими, предлагают расширенное описание их использования внести в законодательство. Законопроект направят в ВР. Об этом заявил на заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию»

В Донецкой области взято под стражу мужчину, который убил товарища, а потом выбросил его тело в канализацию. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Славянск не будет вводить карантин выходного дня

Школьные каникулы в Славянске продлили

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Зима в этом году будет теплая, с нестабильными изменениями температуры

В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический

О модных тенденциях на 2021 год в женской бижутерии

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа

В Украине за 10 месяцев 2020 года расходы Пенсионного фонда на 17,3 млрд грн превысили доходы

Цена на газ для населения в ноябре возрастет на 30-35%

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин

В Украине появилась новая ледовая арена

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

19 ноября 2020

Зима в этом году будет теплая, с нестабильными изменениями температуры

В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический

О модных тенденциях на 2021 год в женской бижутерии

В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию

С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа

16 ноября 2020

Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 95%

Госстат оценил падение экономки Украины за последний квартал

Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

Шкафы-купе: практичная и популярная мебель

Новый год не за горами: Украина уже накупила фейерверков на 2 миллиона долларов

В Минздраве рассказали, как лечить ребенка от COVID-19

В Украине упростили выплату пенсий и соцпособий через почту

13 ноября 2020

Шмыгаль об отказе городов усиливать карантин: у мэров нет таких полномочий

В Минздраве рассказали, что делать, если пропало обоняние при Covid-19

Украина подписала договор с NASA по совместному освоению Луны и Марса

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

12 ноября 2020

Полицейские нашли женщину, оставившую младенца в больнице в Славянске

Полицейские пресекли сбыт наркотических веществ в Славянске

Велосипедисты на полосе для маршруток, пешеходы со светоотражателями и ремень безопасности в такси: Кабмин внес изменения в ПДД

Славянск не будет вводить карантин выходного дня

ВОЗ: для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения мира

Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин

В Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса

Гриппа в Украине пока нет - Минздрав

11 ноября 2020

В Литве вводят штраф за курение на балконах в многоэтажках

Степанов перечислил симптомы легкого течения COVID-19

Кабмин обязал пешеходов носить одежду со светоотражателями в ночное время

Турция отказалась от использования двигателей "Мотор Сич" для своих боевых дронов

Каждый пятый больной COVID-19 получает психические расстройства

Кардиологи назвали ежедневную полезную дозу алкоголя для мужчин и женщин

В Украине 5G должен появиться к концу следующего года

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top