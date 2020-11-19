|19 ноября 2020
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В Донецкой области взято под стражу мужчину, который убил товарища, а потом выбросил его тело в канализацию. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
"По ходатайству Волновахской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 62-летнему жителю г. Марьинка, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что ночью 15 ноября 2020 года человек у себя дома распивал спиртные напитки со своим знакомым. Во время застолья между товарищами возникла словесная ссора, в ходе которой хозяин нанес гостю многочисленные удары молотком по голове, после чего схватив со стола кухонный нож, нанес им несколько ударов в область грудной клетки пострадавшего.
От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте, а злоумышленник вынес тело и сбросил в канализационный люк, где его на следующий день нашли прохожие.
Добавим, что санкция по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ( "Умышленное убийство") предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Сейчас продолжается досудебное расследование продолжается.
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Комментарии к статье «В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию»
В Донецкой области взято под стражу мужчину, который убил товарища, а потом выбросил его тело в канализацию. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.