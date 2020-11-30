В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии

С начала года в Украине полиция зарегистрировала более 170 тысяч заявлений и сообщений по поводу домашнего насилия, больше всего - от женщин. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Департамента информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.

"За 10 месяцев 2020 года органами Национальной полиции зарегистрировано 174 386 заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием, из них 150 088 - подано взрослыми лицами женского пола, 21 174 - взрослыми лицами мужского пола и 3 124 детьми (до 18 лет)", - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, сообщается, что за 10 месяцев этого года составлено 110 364 протоколов об административных правонарушениях за совершение домашнего насилия.

>Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что пандемия стала катализатором роста насилия в Украине. С начала года зафиксировано 2,7 тыс. правонарушений по статье домашнее насилие, против 1,5 тыс. в прошлом году.