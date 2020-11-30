В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии

|30 ноября 2020
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С начала года в Украине полиция зарегистрировала более 170 тысяч заявлений и сообщений по поводу домашнего насилия, больше всего - от женщин. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Департамента информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.
"За 10 месяцев 2020 года органами Национальной полиции зарегистрировано 174 386 заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях, связанных с домашним насилием, из них 150 088 - подано взрослыми лицами женского пола, 21 174 - взрослыми лицами мужского пола и 3 124 детьми (до 18 лет)", - говорится в ответе на запрос.
Кроме того, сообщается, что за 10 месяцев этого года составлено 110 364 протоколов об административных правонарушениях за совершение домашнего насилия.
>Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что пандемия стала катализатором роста насилия в Украине. С начала года зафиксировано 2,7 тыс. правонарушений по статье домашнее насилие, против 1,5 тыс. в прошлом году.
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• Зима в этом году будет теплая, с нестабильными изменениями температуры
• Гриль – неотъемлемый атрибут отдыха на природе
• В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический
• О модных тенденциях на 2021 год в женской бижутерии
• В Донецкой области задержали мужчину, который убил товарища и выбросил тело в канализацию
• С января для украинцев может вырасти цена за доставку газа
16 ноября 2020
• Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от коронавируса показала эффективность в 95%
• Госстат оценил падение экономки Украины за последний квартал
• Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты
• Шкафы-купе: практичная и популярная мебель
• Новый год не за горами: Украина уже накупила фейерверков на 2 миллиона долларов
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Комментарии к статье «В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии»
С начала года в Украине полиция зарегистрировала более 170 тысяч заявлений и сообщений по поводу домашнего насилия, больше всего - от женщин. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Департамента информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины.