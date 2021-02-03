КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"

|3 февраля 2021
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Конституционный суд Украины сегодня не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни". Заседание не состоялось в связи с отсутствием кворума. Об этом написала представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.
Также суд должен был рассмотреть конституционность изменений в регламент парламента по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.
"По имеющейся информации заседание Большой палаты КСУ не состоялось из-за отсутствия кворума, поскольку несколько судей КСУ просто не пришли на пленарное заседание суда", - написала парламентарий.
Она подчеркнула необходимость учета рабочего времени судей КСУ и обнародования более подробной информации о его деятельности.
"Обнародование более детальной информации о деятельности Конституционного суда, судей, из-за отсутствия которых срывается проведения заседаний, о причинах их фактического неучастия в работе суда", - отметила нардеп.
Депутат сообщила, что после принятия решения от 27 октября 2020 года по антикоррупционному законодательству суд не принял ни одного решения, в том числе и в текущем году.
"Однако уже сейчас утвержденная на 2021 год смета Конституционного суда составляет 315,4 млн грн, то есть содержание суда стоит государству почти 900 тыс. грн в день, что явно не соответствует уровню эффективности его деятельности", - написала Совгиря.
Напомним, в конце сентября Большая палата КСУ начала судебное заседание по рассмотрению дела по конституционному представлению 142 нардепов о толковании понятия "достойные условия жизни".
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3 февраля 2021
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• В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону
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• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
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• Два десятка мировых лидеров на этой неделе встретятся на "виртуальном Давосе"
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Конституционный суд Украины сегодня не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни". Заседание не состоялось в связи с отсутствием кворума. Об этом написала представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.