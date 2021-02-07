Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери

|7 февраля 2021
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Правоохранители, прибывшие на вызов, сначала услышали от мужчины версию о "естественную" смерть пожилой женщины, однако сразу разобрались в ситуации. Ранее судимому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
На линию 102 поступило сообщение о смерти 70-летней жительницы частного сектора Славянска.
По указанному адресу находился сын умершей, который и вызвал полицию. Заявитель утверждал, что жизнь его матери оборвалась в силу естественных причин. Но полицейские обнаружили на теле женщины телесные повреждения, характерные для насильственной смерти. Под влиянием доказательств мужчина сознался в содеянном.
44-летний мужчина рассказал сотрудникам уголовного розыска, что в состоянии алкогольного опьянения поссорился с матерью. При этом он нанес ей многочисленные удары, которые оказались смертельными.
Ранее судимого правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.
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• AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев
5 февраля 2021
• Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС
• Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?
• В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
• Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров
• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
• В Украине ввели электронные трудовые книжки
3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
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• Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
• Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею
• В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону
• 6 критериев выбора прогулочной коляски
• Рада сделала шаг к усилению ответственности за домашнее насилие
25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
• Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года
• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
• Как правильно сделать ставки на Дота-2: советы для новичков
• НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты
• Два десятка мировых лидеров на этой неделе встретятся на "виртуальном Давосе"
• Конец январскому "локдауну": что запрещено с 25 января
22 января 2021
• В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников
• Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"
• в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие
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• Значение оптимизации сайта: почему ресурс надо продвигать
• В "Укрзализныце" рассказали, сколько железнодорожных билетов пассажиры сдали из-за карантина в 2020
• Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса
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Комментарии к статье «Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери»
Правоохранители, прибывшие на вызов, сначала услышали от мужчины версию о "естественную" смерть пожилой женщины, однако сразу разобрались в ситуации. Ранее судимому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.