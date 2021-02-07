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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери
7 февраля 2021 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Правоохранители, прибывшие на вызов, сначала услышали от мужчины версию о "естественную" смерть пожилой женщины, однако сразу разобрались в ситуации. Ранее судимому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

На линию 102 поступило сообщение о смерти 70-летней жительницы частного сектора Славянска.

По указанному адресу находился сын умершей, который и вызвал полицию. Заявитель утверждал, что жизнь его матери оборвалась в силу естественных причин. Но полицейские обнаружили на теле женщины телесные повреждения, характерные для насильственной смерти. Под влиянием доказательств мужчина сознался в содеянном.

44-летний мужчина рассказал сотрудникам уголовного розыска, что в состоянии алкогольного опьянения поссорился с матерью. При этом он нанес ей многочисленные удары, которые оказались смертельными.

Ранее судимого правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

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Комментарии к статье «Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери»

Правоохранители, прибывшие на вызов, сначала услышали от мужчины версию о "естественную" смерть пожилой женщины, однако сразу разобрались в ситуации. Ранее судимому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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