|25 февраля 2021
|Просмотров: 53
|
Суд приговорил 58-летнего мужчину к 15 годам тюрьмы за содержание притонов, изнасилование и растление малолетних и несовершеннолетних детей, а также создание изображений порнографического характера с их участием.
«Судом установлено, что в период с 2008 по 2017 годы, житель Славянская устроил в частном доме так называемую студию, где снимал видеоматериалы порнографического характера с участием детей, которые в дальнейшем преподавал в Интернет. В месте разврата злоумышленник под угрозами расправы развращал и насиловал подростков», — сообщает в понедельник пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что всего жертвами злоумышленника стали 19 несовершеннолетних. Большинство из них-из семей, оказавшихся в сложных жизненных условиях, сироты или лишенные родительской опеки.
Также были получены доказательства причастности осужденного к торговле людьми. За денежное вознаграждение он предоставлял детей для сексуальной эксплуатации другим лицам.
«Суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Кроме того, осужденный должен выплатить в пользу потерпевших 250 тыс. грн морального ущерба», — говорится в сообщении.
25 февраля 2021
• Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, получил 15 лет тюрьмы
• В Донецкой области сегодня начнется вакцинация от COVID-19
• Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%
• Правильно подобранный стол – рабочий инструмент массажиста
• Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020
• Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка
• В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
23 февраля 2021
• Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
• С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру
• Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля
• Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы
7 февраля 2021
• В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку
• Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери
• В чем состоят преимущества систем замещения волос
• AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев
5 февраля 2021
• Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС
• Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?
• В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
• Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров
• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
• В Украине ввели электронные трудовые книжки
3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
• Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
• Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею
• В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону
• 6 критериев выбора прогулочной коляски
• Рада сделала шаг к усилению ответственности за домашнее насилие
25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
• Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года
• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
— 7 февраля 2021 —
Правоохранители, прибывшие на вызов, сначала услышали от мужчины версию о "естественную" смерть пожилой женщины, однако сразу разобрались в ситуации. Ранее судимому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
— 3 февраля 2021 —
Конституционный суд Украины сегодня не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни". Заседание не состоялось в связи с отсутствием кворума. Об этом написала представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.
— 22 января 2021 —
После того, как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило доступ к реестру деклараций после модернизации, согласно сообщению Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), более 5 тыс. лиц внесены в реестр совершивших коррупционные правонарушения в 2020 году.
— 18 января 2021 —
Американская организация потребовала от компании Apple удалить приложение Telegram из магазина AppStore. Об этом сообщает The Washington Post.
Приветствую, гость! Вход
25 февраля 2021
• Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, получил 15 лет тюрьмы
• В Донецкой области сегодня начнется вакцинация от COVID-19
• Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%
• Правильно подобранный стол – рабочий инструмент массажиста
• Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020
• Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка
• В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
23 февраля 2021
• Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
• С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру
• Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля
• Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы
7 февраля 2021
• В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку
• Полиция задержала жителя Славянска за убийство матери
• В чем состоят преимущества систем замещения волос
• AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев
5 февраля 2021
• Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС
• Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?
• В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
• Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров
• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
• В Украине ввели электронные трудовые книжки
3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
• Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
• Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею
• В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону
• 6 критериев выбора прогулочной коляски
• Рада сделала шаг к усилению ответственности за домашнее насилие
25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
• Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года
• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, получил 15 лет тюрьмы »
Суд приговорил 58-летнего мужчину к 15 годам тюрьмы за содержание притонов, изнасилование и растление малолетних и несовершеннолетних детей, а также создание изображений порнографического характера с их участием.