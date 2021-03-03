В Славянском районе на переезде легковушка попала под поезд

Авария с участием легкового автомобиля и пригородного поезда произошла в Славянском районе 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Сегодня около 09:00 на железнодорожном переезде в с. Новоселовка пригородный поезд сообщением «Скотоватая - Славянск» столкнулся с легковым автомобилем.

В результате происшествия в машине зажало конструкциями транспортного средства двух пассажиров, один из которых был изъят представителями Вооруженных Сил Украины и бригады скорой помощи.

Сейчас продолжаются следственные действия по расследованию причин аварии.