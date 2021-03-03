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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянском районе на переезде легковушка попала под поезд
3 марта 2021 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Авария с участием легкового автомобиля и пригородного поезда произошла в Славянском районе 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Сегодня около 09:00 на железнодорожном переезде в с. Новоселовка пригородный поезд сообщением «Скотоватая - Славянск» столкнулся с легковым автомобилем.

В результате происшествия в машине зажало конструкциями транспортного средства двух пассажиров, один из которых был изъят представителями Вооруженных Сил Украины и бригады скорой помощи.

Сейчас продолжаются следственные действия по расследованию причин аварии.
По материалам: Офіційний сайт Національної поліції

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Комментарии к статье «В Славянском районе на переезде легковушка попала под поезд»

Авария с участием легкового автомобиля и пригородного поезда произошла в Славянском районе 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
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