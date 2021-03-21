|21 марта 2021
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В США приговорили к десяти годам лишения свободы гражданина России Сергея Медведева за совершение киберпреступлений в составе группы. Он был лидером злоумышленников. Об этом говорится на сайте Минюста США.
По данным ведомства, россиянин был одним из лидеров специализирующейся на киберпреступлениях Infraud Organization. Ущерб от преступлений составил 568 млн долларов.
"Сергей Медведев, он же Stells, segmed, serjbear, 33 года, из России, признал вину в суде в нарушении закона о противодействии рэкету и был приговорен к 10 годам лишения свободы", - сообщили в Минюсте США.
По данным ведомства, россиянин был сооснователем транснациональной преступной группировки Infraud Organization. Ее участники в целях обогащения скупали и продавали краденые документы, кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию.
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Комментарии к статье «Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ»
В США приговорили к десяти годам лишения свободы гражданина России Сергея Медведева за совершение киберпреступлений в составе группы. Он был лидером злоумышленников. Об этом говорится на сайте Минюста США.