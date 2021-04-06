 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
5 апреля 2021 Просмотров: 415 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Полиция Дубая в субботу задержала одиннадцать украинок. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Девушки снимались обнаженными на балконе небоскреба.

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины. Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела", - сообщили в МИД.

По данным ведомства, во вторник, 6 апреля, украинский консул должен посетить задержанных.

Ранее СМИ сообщили, что в Дубаи арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фото и видео в обнаженном виде на балконе небоскреба.

Отметим, что в ОАЭ действуют строгие законы относительно непристойного поведения в общественных местах. Нарушение закона, в том числе за наготу и другое "развратное поведение", влечет к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 5000 дирхамов (1790 долларов США).
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

6 апреля 2021

Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период

Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной

19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020

Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года

Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти

Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры

Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций

5 апреля 2021

Электронные больничные: когда введут и как это будет работать

Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен

На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок

Как выбрать качественную мебель для квартиры

Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок

City24: оплаты любого сервиса и услуги не выходя из дома

Seba – большой выбор коньков для разных стилей

Карантинный туризм: несмотря на ограничения, украинцы решаются на раннее бронирование

22 марта 2021

Госстат подсчитал сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак

Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"

5 Идей как Сделать офис уютным

В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry с более 55 тысячами вкладчиков

В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году

21 марта 2021

Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса

Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ

Водонагреватели электрические для квартиры и дома: что нужно знать перед покупкой

Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов

Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей

Аккумулятор для автомобиля, виды аккумуляторов: как правильно выбрать

МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

"Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия

17 марта 2021

90 процентов говорят правду: доказано полиграфом

В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей

Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители

Также в разделе

Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной

— 6 апреля 2021 —

В отдел полиции Славянска позвонил житель поселка Райгородок и попросил помочь: его сын устроил семейную ссору. Наряд группы реагирования прибыл по указанному адресу и прекратил конфликт.

Читать далее ⇒

Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен

— 5 апреля 2021 —

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 1 млн гривен на ООО "Гугл". Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Читать далее ⇒

На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок

— 5 апреля 2021 —

В Украине с начала карантина вынесено более 200 тыс. админпостановлений из-за неношения масок или респираторов. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

Читать далее ⇒

В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry с более 55 тысячами вкладчиков

— 22 марта 2021 —

Сотрудники Киберполиции разоблачили и прекратили деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 55 тысяч человек. Судя по видео, обнародованном правоохранителями, это финансовая пирамита B2B Jewelry.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок»

Полиция Дубая в субботу задержала одиннадцать украинок. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Девушки снимались обнаженными на балконе небоскреба.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти

Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций

Электронные больничные: когда введут и как это будет работать

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период

19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020

Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры

Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"

Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

6 апреля 2021

Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период

Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной

19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020

Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года

Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти

Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры

Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций

5 апреля 2021

Электронные больничные: когда введут и как это будет работать

Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен

На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок

Как выбрать качественную мебель для квартиры

Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок

City24: оплаты любого сервиса и услуги не выходя из дома

Seba – большой выбор коньков для разных стилей

Карантинный туризм: несмотря на ограничения, украинцы решаются на раннее бронирование

22 марта 2021

Госстат подсчитал сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак

Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"

5 Идей как Сделать офис уютным

В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry с более 55 тысячами вкладчиков

В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году

21 марта 2021

Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса

Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ

Водонагреватели электрические для квартиры и дома: что нужно знать перед покупкой

Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов

Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей

Аккумулятор для автомобиля, виды аккумуляторов: как правильно выбрать

МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

"Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия

17 марта 2021

90 процентов говорят правду: доказано полиграфом

В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей

Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top