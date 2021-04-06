Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок

Полиция Дубая в субботу задержала одиннадцать украинок. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Девушки снимались обнаженными на балконе небоскреба.

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины. Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела", - сообщили в МИД.

По данным ведомства, во вторник, 6 апреля, украинский консул должен посетить задержанных.

Ранее СМИ сообщили, что в Дубаи арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фото и видео в обнаженном виде на балконе небоскреба.

Отметим, что в ОАЭ действуют строгие законы относительно непристойного поведения в общественных местах. Нарушение закона, в том числе за наготу и другое "развратное поведение", влечет к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 5000 дирхамов (1790 долларов США).