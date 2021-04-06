|5 апреля 2021
|Просмотров: 371
|
В Украине с начала карантина вынесено более 200 тыс. админпостановлений из-за неношения масок или респираторов. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.
"За прошлую неделю вынесено 11044 админпостановлений по неношению масок или респираторов (всего - 200 073 админпостановлений)", - написал Клименко.
Так, по его словам, отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. "Если думаете, что хитрее всех, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе развлекательных учреждений, питания, торговли... Каждый день более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не всюду успеваем, поэтому помощь общественности очень важна", - написал Клименко.
Так, он предоставил и другую статистику за неделю:
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
• Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти
• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
• Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
5 апреля 2021
• Электронные больничные: когда введут и как это будет работать
• Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
• На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
• Как выбрать качественную мебель для квартиры
• Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
• City24: оплаты любого сервиса и услуги не выходя из дома
• Seba – большой выбор коньков для разных стилей
• Карантинный туризм: несмотря на ограничения, украинцы решаются на раннее бронирование
22 марта 2021
• Госстат подсчитал сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак
• Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"
• 5 Идей как Сделать офис уютным
• В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry с более 55 тысячами вкладчиков
• В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году
21 марта 2021
• Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса
• Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ
• Водонагреватели электрические для квартиры и дома: что нужно знать перед покупкой
• Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов
• Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей
• Аккумулятор для автомобиля, виды аккумуляторов: как правильно выбрать
• МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
• "Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия
17 марта 2021
• 90 процентов говорят правду: доказано полиграфом
• В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей
• Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители
— 6 апреля 2021 —
В отдел полиции Славянска позвонил житель поселка Райгородок и попросил помочь: его сын устроил семейную ссору. Наряд группы реагирования прибыл по указанному адресу и прекратил конфликт.
— 5 апреля 2021 —
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 1 млн гривен на ООО "Гугл". Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.
— 5 апреля 2021 —
Полиция Дубая в субботу задержала одиннадцать украинок. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Девушки снимались обнаженными на балконе небоскреба.
— 22 марта 2021 —
Сотрудники Киберполиции разоблачили и прекратили деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 55 тысяч человек. Судя по видео, обнародованном правоохранителями, это финансовая пирамита B2B Jewelry.
Приветствую, гость! Вход
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
• Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти
• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
• Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
5 апреля 2021
• Электронные больничные: когда введут и как это будет работать
• Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
• На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
• Как выбрать качественную мебель для квартиры
• Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
• City24: оплаты любого сервиса и услуги не выходя из дома
• Seba – большой выбор коньков для разных стилей
• Карантинный туризм: несмотря на ограничения, украинцы решаются на раннее бронирование
22 марта 2021
• Госстат подсчитал сколько украинцы потратили за год на алкоголь и табак
• Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"
• 5 Идей как Сделать офис уютным
• В Украине разоблачили финансовую пирамиду B2B Jewelry с более 55 тысячами вкладчиков
• В ЮНЕСКО спрогнозировали глобальный дефицит воды к 2030 году
21 марта 2021
• Аромат яблок и карамели: японские ученые разработали тест для ранней диагностики коронавируса
• Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ
• Водонагреватели электрические для квартиры и дома: что нужно знать перед покупкой
• Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов
• Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей
• Аккумулятор для автомобиля, виды аккумуляторов: как правильно выбрать
• МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
• "Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия
17 марта 2021
• 90 процентов говорят правду: доказано полиграфом
• В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей
• Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок»
В Украине с начала карантина вынесено более 200 тыс. админпостановлений из-за неношения масок или респираторов. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.