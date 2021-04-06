На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок

В Украине с начала карантина вынесено более 200 тыс. админпостановлений из-за неношения масок или респираторов. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

"За прошлую неделю вынесено 11044 админпостановлений по неношению масок или респираторов (всего - 200 073 админпостановлений)", - написал Клименко.

Так, по его словам, отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. "Если думаете, что хитрее всех, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе развлекательных учреждений, питания, торговли... Каждый день более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не всюду успеваем, поэтому помощь общественности очень важна", - написал Клименко.

Так, он предоставил и другую статистику за неделю: