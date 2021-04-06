|6 апреля 2021
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В отдел полиции Славянска позвонил житель поселка Райгородок и попросил помочь: его сын устроил семейную ссору. Наряд группы реагирования прибыл по указанному адресу и прекратил конфликт.
В ходе общения с жильцами домовладения правоохранители получили важную информацию - в хозяйственной постройке 39-летний мужчина (именно из-за него пришлось вызвать полицию) хранит наркотические вещества.
Для изъятия запрещенных веществ на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Сейчас полиция проводит досудебное расследование по ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».
Изъятое направлено на экспертизу.
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• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
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• Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"
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21 марта 2021
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• Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители
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Комментарии к статье «Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной»
В отдел полиции Славянска позвонил житель поселка Райгородок и попросил помочь: его сын устроил семейную ссору. Наряд группы реагирования прибыл по указанному адресу и прекратил конфликт.