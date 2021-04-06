Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной

В отдел полиции Славянска позвонил житель поселка Райгородок и попросил помочь: его сын устроил семейную ссору. Наряд группы реагирования прибыл по указанному адресу и прекратил конфликт.

В ходе общения с жильцами домовладения правоохранители получили важную информацию - в хозяйственной постройке 39-летний мужчина (именно из-за него пришлось вызвать полицию) хранит наркотические вещества.

Для изъятия запрещенных веществ на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сейчас полиция проводит досудебное расследование по ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

Изъятое направлено на экспертизу.