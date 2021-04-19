|19 апреля 2021
|Просмотров: 59
|
По случаю празднования Национального Дня Таиланда все без исключения заключенные в королевстве граждане Украины получили королевское помилование. Сейчас 6 украинцев уже вернулись домой. Об этом сообщила на своей странице в Facebook украинский омбудсмен Татьяна Денисова.
В частности, двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), одно лицо - на 1/2, а 6 гражданам Украины сократили сроки и они освобождены от дальнейшего наказания.
"9 украинцев, которые находились в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, получили королевское помилование", - сообщила омбудсмен.
Денисова отметила, что 6 украинцев уже вернулись домой, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое граждан.
19 апреля 2021
• Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый
• COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам
• Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка
• Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника
• Пасхальная корзина за год подорожала на четверть
• Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира
• Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу
• Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)
16 апреля 2021
• Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"
• В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"
• COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
• Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
• НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев
• Как выбрать зимние женские сапоги
9 апреля 2021
• В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе
• Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет
• Начисления за коммуналку за год выросли на 40%
• Украина легализовала медицинский каннабис
• Платежная система Bank24: быстрые и надежные денежные переводы
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
• Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти
• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
• Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
5 апреля 2021
• Электронные больничные: когда введут и как это будет работать
• Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
• На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
• Как выбрать качественную мебель для квартиры
• Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
— 6 апреля 2021 —
В отдел полиции Славянска позвонил житель поселка Райгородок и попросил помочь: его сын устроил семейную ссору. Наряд группы реагирования прибыл по указанному адресу и прекратил конфликт.
— 5 апреля 2021 —
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 1 млн гривен на ООО "Гугл". Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.
— 5 апреля 2021 —
В Украине с начала карантина вынесено более 200 тыс. админпостановлений из-за неношения масок или респираторов. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook.
— 5 апреля 2021 —
Полиция Дубая в субботу задержала одиннадцать украинок. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Девушки снимались обнаженными на балконе небоскреба.
Приветствую, гость! Вход
19 апреля 2021
• Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый
• COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам
• Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка
• Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника
• Пасхальная корзина за год подорожала на четверть
• Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира
• Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу
• Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)
16 апреля 2021
• Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"
• В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"
• COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
• Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
• НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев
• Как выбрать зимние женские сапоги
9 апреля 2021
• В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе
• Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет
• Начисления за коммуналку за год выросли на 40%
• Украина легализовала медицинский каннабис
• Платежная система Bank24: быстрые и надежные денежные переводы
6 апреля 2021
• Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период
• Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной
• 19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020
• Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года
• Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти
• Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры
• Женщина-военный впервые прошла жесткий отбор квалифкурса Сил специальных операций
5 апреля 2021
• Электронные больничные: когда введут и как это будет работать
• Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен
• На украинцев наложили более 200 тыс. штрафов за отсутствие масок
• Как выбрать качественную мебель для квартиры
• Обнаженные снимались на балконе небоскреба: в Дубае задержали 11 украинок
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу»
По случаю празднования Национального Дня Таиланда все без исключения заключенные в королевстве граждане Украины получили королевское помилование. Сейчас 6 украинцев уже вернулись домой. Об этом сообщила на своей странице в Facebook украинский омбудсмен Татьяна Денисова.