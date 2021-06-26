Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин осужден на 22,5 лет тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, которое вызвало массовые протесты по территории США под названием Black Lives Matter. Об этом сообщает Reuters, передают Українські Новини .

Экс-полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда и получил 22,5 лет тюремного заключения. Его осудили по трем статьям обвинения – убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство. 12 присяжных признали вину бывшего правоохранителя.

Как сказано в сообщении, приговор превышает допустимую меру наказания по этим статьям, максимальный срок по которым составляет до 15 лет. Но во внимание приняли особую жестокость полицейского при исполнении своих служебных обязанностей.

"Шовин злоупотреблял своим положением и обращался с Флойдом с особой жестокостью, относился к нему без уважения и отказывал в достоинстве, присущем всем людям", — сказал судья.

При этом через 15 лет Шовин сможет рассчитывать на смягчение приговора.