Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

|2 июля 2021
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Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел в четверг мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Мораторий будет действовать до тех пор, пока в Минюсте продолжается осмотр политики ведомства по высшей меры наказания.
“Сегодня министр юстиции <...> выдал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения осмотра политики и процедур министерства. <...> Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры”, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.
“Министерство юстиции должно обеспечить каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только соблюдение прав, гарантированных конституцией и законами США, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в делах о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь”, — указывается в подписанном Гарленд меморандуме.
Как отмечается в сообщении, предварительная вашингтонская администрация внесла ряд изменений в политику и процедуры федеральной власти по смертной казни. Гарленд поручил сотрудникам возглавляемого им ведомства провести обзор данных действий. В частности, он распорядился изучить принято в 2019 году дополнения в федеральный протокола о смертных казнях с целью оценить, помимо прочего, “риск боли и страданий, связанных с использованием пентобарбитала (для смертельной инъекции)”. Также будет проведена проверка изменений с ноября 2020 года, в результате внесения которых был расширен список допустимых способов смертной казни. В пресс-релизе не уточняется, как долго продлится обзор.
В 2019 году в период пребывания республиканца Дональда Трампа на посту президента занимал тогда должность министра юстиции и генерального прокурора США Уильям Барр возобновил практику применения высшей меры наказания в отношении преступников, осужденных на федеральном уровне. В прошлом году впервые в американской истории число казней, проведенных федеральными властями за год превысило этот показатель по сумме всех штатов. Нынешний президент Джо Байден во время своей предвыборной кампании обещал отменить смертную казнь в США на федеральном уровне.
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• С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся
• С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19
• Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику
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• Apple открыла официальное представительство в Украине
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Комментарии к статье «Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне»
Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел в четверг мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Мораторий будет действовать до тех пор, пока в Минюсте продолжается осмотр политики ведомства по высшей меры наказания.