Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

В Киеве женщину, которая 5 лет назад заморила голодом годовалого сына, приговорили к 12 годам лишения свободы, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

"... до 12 лет лишения свободы приговорена женщина, которая на 11 дней оставила в квартире двух своих детей, один из которых умер от голода", - говорится в сообщении.

В начале декабря 2016 года обвиняемая на 11 дней оставила в квартире двух своих детей - годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - без сознания.

29 августа 2019 года Голосеевский районный суд Киева приговорил обвиняемую к 8 годам по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Поскольку прокуратура настаивала на назначении женщине пожизненного лишения свободы по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка), указанный приговор был обжалован в апелляционной инстанции.

18 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры города Киева, отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемой и приговором Голосеевского районного суда от 5 июля 2021 года женщина признана виновной в совершении преступления по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и осуждена к 12 годам лишения свободы.

Обвиняемая находится под стражей.