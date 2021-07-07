В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

С помощью нового Телеграмм чат-боту«ДійПротиНаркотиків» полицейские получают информацию от граждан о лицах, которые причастны к наркопреступлений, и оказывают непосредственную помощь наркозависимым.

Новые средства борьбы с преступлениями, связанными с распространением наркотиков, в современной жизни особенно актуальны. Большинство распространителей переходят в статус «онлайн», используя всемирную сеть интернет. К борьбе с наркотиками в этой сфере полицейские призывают присоединиться и общественность.

Чат-бот «ДійПротиНаркотиків» разработан сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью в Донецкой области ДБН Нацполіції Украины партнерстве с ГУНП в Донецкой области в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.

Уникальность такого проекта есть в том, что бот действует сразу на всей территории Донецкой области. Граждане могут анонимно сообщить информацию об известных фактах наркопреступлений, даже находясь в другом городе.

Сперва разработчики предлагают детально ознакомиться с правилами отправки сообщений. После этого пользователь может выбрать населенный пункт, район и предоставить подробную информацию в отношении лиц, причастных к наркоторговли, и физические адреса, где осуществляется продажа, изготовление или употребление незаконных веществ.

Информация, поступающая в ящик бота, всесторонне анализируется и проверяется работниками криминальной полиции территориальных подразделений. Цель-разоблачение распространителей, поставщиков и организаторов каналов сбыта наркотиков и тому подобное.

Также в ленте новостей чат-бота юзер может узнать об опасности натурального и синтетического яда, последствиях его употребления и получить информацию о лечении наркозависимости. Из-за того, что именно молодежь является наиболее уязвимой группой общества, разработчики создали отдельную вкладку о популяризации здорового образа жизни. Здесь предоставлена информация о спортивных учреждениях и секциях, расположенных на территории региона.

Полицейские Донетчины уверены, что эффективная коммуникация с общественностью является мощным инструментом в противодействии наркопреступлений. Об этом свидетельствуют уже заблокированные адреса, о которых граждане сообщили в полицию при помощи чат-бота «СтопНаркотик». Во взаимодействии с жителями полицейские ликвидировали более 2200 точек продаж.