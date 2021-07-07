 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности
7 июля 2021 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С помощью нового Телеграмм чат-боту«ДійПротиНаркотиків» полицейские получают информацию от граждан о лицах, которые причастны к наркопреступлений, и оказывают непосредственную помощь наркозависимым.

Новые средства борьбы с преступлениями, связанными с распространением наркотиков, в современной жизни особенно актуальны. Большинство распространителей переходят в статус «онлайн», используя всемирную сеть интернет. К борьбе с наркотиками в этой сфере полицейские призывают присоединиться и общественность.

Чат-бот «ДійПротиНаркотиків» разработан сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью в Донецкой области ДБН Нацполіції Украины партнерстве с ГУНП в Донецкой области в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.

Уникальность такого проекта есть в том, что бот действует сразу на всей территории Донецкой области. Граждане могут анонимно сообщить информацию об известных фактах наркопреступлений, даже находясь в другом городе.

Сперва разработчики предлагают детально ознакомиться с правилами отправки сообщений. После этого пользователь может выбрать населенный пункт, район и предоставить подробную информацию в отношении лиц, причастных к наркоторговли, и физические адреса, где осуществляется продажа, изготовление или употребление незаконных веществ.

Информация, поступающая в ящик бота, всесторонне анализируется и проверяется работниками криминальной полиции территориальных подразделений. Цель-разоблачение распространителей, поставщиков и организаторов каналов сбыта наркотиков и тому подобное.

Также в ленте новостей чат-бота юзер может узнать об опасности натурального и синтетического яда, последствиях его употребления и получить информацию о лечении наркозависимости. Из-за того, что именно молодежь является наиболее уязвимой группой общества, разработчики создали отдельную вкладку о популяризации здорового образа жизни. Здесь предоставлена информация о спортивных учреждениях и секциях, расположенных на территории региона.

Полицейские Донетчины уверены, что эффективная коммуникация с общественностью является мощным инструментом в противодействии наркопреступлений. Об этом свидетельствуют уже заблокированные адреса, о которых граждане сообщили в полицию при помощи чат-бота «СтопНаркотик». Во взаимодействии с жителями полицейские ликвидировали более 2200 точек продаж.
По материалам: Слов'янський відділ поліції

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

7 июля 2021

В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира

Мужская одежда Barba - прекрасное качество и утонченный итальянский стиль

Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет

Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам

5 июля 2021

В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты

УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020

Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС

Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"

3 июля 2021

Заробитчане стали переводить больше денег

Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19

Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк

Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге

2 июля 2021

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать

В МИД назвали причины, по которым ЕС не открывает границы с Украиной

1 июля 2021

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

"Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА

Современная канализация на основании технологии биологической очистки сточных вод

С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся

С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19

Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику

30 июня 2021

Apple открыла официальное представительство в Украине

Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава

В Минобразования рассказали, какие сертификаты действительны во время вступительной кампании 2021 года

Международный туризм восстановится не раньше 2023 года - доклад ООН

Интернет-магазин брендовой одежды в Украине The Icon: лучшее решение для обновления гардероба

Количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

Также в разделе

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

— 7 июля 2021 —

В Киеве женщину, которая 5 лет назад заморила голодом годовалого сына, приговорили к 12 годам лишения свободы, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Читать далее ⇒

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

— 2 июля 2021 —

Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел в четверг мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Мораторий будет действовать до тех пор, пока в Минюсте продолжается осмотр политики ведомства по высшей меры наказания.

Читать далее ⇒

Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

— 26 июня 2021 —

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин осужден на 22,5 лет тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, которое вызвало массовые протесты по территории США под названием Black Lives Matter. Об этом сообщает Reuters, передают Українські Новини.

Читать далее ⇒

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

— 18 мая 2021 —

Двенадцатилетний мальчик залез на крышу вагона поезда на железнодорожном вокзале в Славянске и получил удар током. Об этом сообщает пресс-служба местного отдела полиции.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности»

С помощью нового Телеграмм чат-боту«ДійПротиНаркотиків» полицейские получают информацию от граждан о лицах, которые причастны к наркопреступлений, и оказывают непосредственную помощь наркозависимым.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике

Мужская одежда Barba - прекрасное качество и утонченный итальянский стиль

Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира

УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020

"Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

7 июля 2021

В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира

Мужская одежда Barba - прекрасное качество и утонченный итальянский стиль

Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет

Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам

5 июля 2021

В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты

УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020

Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС

Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"

3 июля 2021

Заробитчане стали переводить больше денег

Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19

Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк

Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге

2 июля 2021

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать

В МИД назвали причины, по которым ЕС не открывает границы с Украиной

1 июля 2021

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

"Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА

Современная канализация на основании технологии биологической очистки сточных вод

С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся

С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19

Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику

30 июня 2021

Apple открыла официальное представительство в Украине

Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава

В Минобразования рассказали, какие сертификаты действительны во время вступительной кампании 2021 года

Международный туризм восстановится не раньше 2023 года - доклад ООН

Интернет-магазин брендовой одежды в Украине The Icon: лучшее решение для обновления гардероба

Количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top