В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

|7 июля 2021
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С помощью нового Телеграмм чат-боту«ДійПротиНаркотиків» полицейские получают информацию от граждан о лицах, которые причастны к наркопреступлений, и оказывают непосредственную помощь наркозависимым.
Новые средства борьбы с преступлениями, связанными с распространением наркотиков, в современной жизни особенно актуальны. Большинство распространителей переходят в статус «онлайн», используя всемирную сеть интернет. К борьбе с наркотиками в этой сфере полицейские призывают присоединиться и общественность.
Чат-бот «ДійПротиНаркотиків» разработан сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью в Донецкой области ДБН Нацполіції Украины партнерстве с ГУНП в Донецкой области в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.
Уникальность такого проекта есть в том, что бот действует сразу на всей территории Донецкой области. Граждане могут анонимно сообщить информацию об известных фактах наркопреступлений, даже находясь в другом городе.
Сперва разработчики предлагают детально ознакомиться с правилами отправки сообщений. После этого пользователь может выбрать населенный пункт, район и предоставить подробную информацию в отношении лиц, причастных к наркоторговли, и физические адреса, где осуществляется продажа, изготовление или употребление незаконных веществ.
Информация, поступающая в ящик бота, всесторонне анализируется и проверяется работниками криминальной полиции территориальных подразделений. Цель-разоблачение распространителей, поставщиков и организаторов каналов сбыта наркотиков и тому подобное.
Также в ленте новостей чат-бота юзер может узнать об опасности натурального и синтетического яда, последствиях его употребления и получить информацию о лечении наркозависимости. Из-за того, что именно молодежь является наиболее уязвимой группой общества, разработчики создали отдельную вкладку о популяризации здорового образа жизни. Здесь предоставлена информация о спортивных учреждениях и секциях, расположенных на территории региона.
Полицейские Донетчины уверены, что эффективная коммуникация с общественностью является мощным инструментом в противодействии наркопреступлений. Об этом свидетельствуют уже заблокированные адреса, о которых граждане сообщили в полицию при помощи чат-бота «СтопНаркотик». Во взаимодействии с жителями полицейские ликвидировали более 2200 точек продаж.
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• Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира
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• Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет
• Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам
5 июля 2021
• В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты
• УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020
• Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
• Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"
3 июля 2021
• Заробитчане стали переводить больше денег
• Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19
• Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк
• Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге
2 июля 2021
• Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу
• Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне
• С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать
• В МИД назвали причины, по которым ЕС не открывает границы с Украиной
1 июля 2021
• Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен
• "Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА
• Современная канализация на основании технологии биологической очистки сточных вод
• С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся
• С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19
• Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику
30 июня 2021
• Apple открыла официальное представительство в Украине
• Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава
• В Минобразования рассказали, какие сертификаты действительны во время вступительной кампании 2021 года
• Международный туризм восстановится не раньше 2023 года - доклад ООН
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С помощью нового Телеграмм чат-боту«ДійПротиНаркотиків» полицейские получают информацию от граждан о лицах, которые причастны к наркопреступлений, и оказывают непосредственную помощь наркозависимым.