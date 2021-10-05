|5 октября 2021
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В полиции рассказали, какая ситуация с подделкой COVID-сертификатов в Украине. Услугами фейковых документов воспользовались 1750 человек.
Об этом заявил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Грынчак, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга.
По его словам, 94% ресурсов, которые предлагают продажу сертификатов, являются фейковыми или это работа мошенников. Открыто 486 уголовных производств, провели 140 обысков.
Правоохранители объявили 85 подозрений и заблокировали 83 ресурса. 1750 граждан воспользовались услугами мошенников.
"Будет продолжаться проверка тех граждан и сделаем все чтобы привлечь к уголовной ответственности этих лиц", - заявил Гринчак.
Поддельный COVID-сертификат стоит от 2 до 15 тысяч гривен.
ПЦР-тест оценивается от 200 до 700 гривен.
Людей, которые нарушают закон, могут привлечь к ответственности, начиная от штрафных санкций и до 8 лет лишения свободы, зависит от квалификации дела, сообщил Грынчак.
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• Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой
• В США успешно прошли испытания таблеток от COVID
• Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19
30 сентября 2021
• Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно
• Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа
28 сентября 2021
• Украинка получила титул самой красивой мамы Европы
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Комментарии к статье «Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов»
В полиции рассказали, какая ситуация с подделкой COVID-сертификатов в Украине. Услугами фейковых документов воспользовались 1750 человек.