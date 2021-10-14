|14 октября 2021
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Умер бывший директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который возглавлял станцию до 1986 года включительно. Об этом сообщается на Facebook-странице Чернобыльской АЭС.
"На 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов", - говорится в сообщении.
Виктор Брюханов был назначен директором Чернобыльской АЭС в 1970 году. После катастрофы на ЧАЭС в 1986 году его уволили с должности. Через два года он вместе с экс-главным инженером станции был приговорен к 10 годам лишения свободы, а через 5 лет был досрочно освобожден. С 1992 года работал на ГП Укринтерэнерго.
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Комментарии к статье «Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов»
Умер бывший директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который возглавлял станцию до 1986 года включительно. Об этом сообщается на Facebook-странице Чернобыльской АЭС.