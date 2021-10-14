Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Умер бывший директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который возглавлял станцию ​​до 1986 года включительно. Об этом сообщается на Facebook-странице Чернобыльской АЭС.

"На 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов", - говорится в сообщении.

Виктор Брюханов был назначен директором Чернобыльской АЭС в 1970 году. После катастрофы на ЧАЭС в 1986 году его уволили с должности. Через два года он вместе с экс-главным инженером станции был приговорен к 10 годам лишения свободы, а через 5 лет был досрочно освобожден. С 1992 года работал на ГП Укринтерэнерго.