Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

|22 октября 2021
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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 сотрудники групп реагирования Славянска вместе с сотрудниками Укртрансбезпеки проводят меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, напоминают о правилах карантина и ответственность за их нарушение.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 сотрудники групп реагирования Славянска вместе с сотрудниками Укртрансбезпеки проводят меры по противодействию распространению коронавірусной инфекции, напоминают о правилах карантина и ответственность за их нарушение.
Кабинет Министров Украины внес изменения в постановления №1236, в частности, изменения предусматривают, что межрегиональные перевозки будут разрешены при условии наличия у всех пассажиров (кроме лиц до 18 лет) соответствующих документов, подтверждающих вакцинации от COVID-19, или отрицательный на коронавирус ПЦР-тест, который действителен 72 часа, или справку о том, что человек переболел в течение последних трех месяцев (наличие антител).
Что касается перевозок пассажиров в городском, пригородном, междугородном транспорте, то количество пассажиров должно быть не больше, чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенное в регистрационных документах на данное транспортное средство.
Также обязательным является ношение индивидуальных средств индивидуальной защиты.
Всего с начала года сотрудники полиции Славянска совместно с другими службами провели около 3000 проверок. В результате было выявлено 64 нарушения карантина субъектами хозяйствования и 1238 фактов пребывания в общественных зданиях и транспорте без маски.
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• Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений
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• Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю
21 октября 2021
• Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет
• Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок
19 октября 2021
• Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам
• Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу
• Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"
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• Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина
14 октября 2021
• Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели
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• Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос
13 октября 2021
• В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача
• Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION
• Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"
• План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ
• IPTV-плейлист: что это такое?
• Учителей без прививки начнут отстранять от работы
• На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда
9 октября 2021
• Минздрав взялся за развитие телемедицины
• В Украине планируют расширить список профессий, для которых обязательна вакцинация
• Совет ООН впервые признал право человека на чистую окружающую среду
• Где можно купить хорошие межкомнатные двери?
• Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ
7 октября 2021
• "Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить
• "Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году
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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 сотрудники групп реагирования Славянска вместе с сотрудниками Укртрансбезпеки проводят меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, напоминают о правилах карантина и ответственность за их нарушение.