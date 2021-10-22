Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 сотрудники групп реагирования Славянска вместе с сотрудниками Укртрансбезпеки проводят меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, напоминают о правилах карантина и ответственность за их нарушение.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 сотрудники групп реагирования Славянска вместе с сотрудниками Укртрансбезпеки проводят меры по противодействию распространению коронавірусной инфекции, напоминают о правилах карантина и ответственность за их нарушение.

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановления №1236, в частности, изменения предусматривают, что межрегиональные перевозки будут разрешены при условии наличия у всех пассажиров (кроме лиц до 18 лет) соответствующих документов, подтверждающих вакцинации от COVID-19, или отрицательный на коронавирус ПЦР-тест, который действителен 72 часа, или справку о том, что человек переболел в течение последних трех месяцев (наличие антител).

Что касается перевозок пассажиров в городском, пригородном, междугородном транспорте, то количество пассажиров должно быть не больше, чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенное в регистрационных документах на данное транспортное средство.

Также обязательным является ношение индивидуальных средств индивидуальной защиты.

Всего с начала года сотрудники полиции Славянска совместно с другими службами провели около 3000 проверок. В результате было выявлено 64 нарушения карантина субъектами хозяйствования и 1238 фактов пребывания в общественных зданиях и транспорте без маски.