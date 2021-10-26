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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"
26 октября 2021 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Апелляционный суд Амстердама.

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о "скифском золоте", которое рассматривалось на протяжении семи лет. Согласно решению суда, коллекцию крымских музеев должны передать государству Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

Отметим, речь идет о более 560 предметах из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов. В основном это археологические находки, стоимость коллекции составляет около 10 млн евро.

Принадлежность "скифского золота" украинская сторона оспаривала с музеями в оккупированном Крыму, коллекция которых была передана на выставку в нидерландский Музей Алларда Пирсона. После российской оккупации полуострова коллекцию не стали передавать крымским музеям.

На решение уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры - за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - отметил он в своем Twitter.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"»

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о "скифском золоте", которое рассматривалось на протяжении семи лет. Согласно решению суда, коллекцию крымских музеев должны передать государству Украина.

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