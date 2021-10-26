Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet

Киберспециалисты Службы безопасности Украины и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Злоумышленники занимались «отмыванием» денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов, - сообщает пресс-центр СБУ.

Для вывода денег из «тени» злоумышленники организовали масштабную схему. Они прятались под разными никнеймами в сети Darknet, имели многих подставных лиц, а также работали через различные финансовые сервисы.

Клиентами уличенных преступников были хакеры, которые занимались киберхищениями и хотели вывести краденое в наличность. Например, воры, которые «взламывали» банковские счета компаний по всему миру, забирали себе виртуальные деньги «жертвы».

Более того, эти лица самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту.

Их удалось разоблачить в Николаеве, в рамках международного сотрудничества с органами США. Вследствие обысков у злоумышленников правоохранители изъяли: компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности; вредоносные программно-аппаратные средства; черновые записи и наличные.

Осуществляется анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех ответственных лиц, в том числе иностранных заказчиков махинаций.