|26 октября 2021
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Злоумышленники занимались «отмыванием» денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов, - сообщает пресс-центр СБУ.
Для вывода денег из «тени» злоумышленники организовали масштабную схему. Они прятались под разными никнеймами в сети Darknet, имели многих подставных лиц, а также работали через различные финансовые сервисы.
Клиентами уличенных преступников были хакеры, которые занимались киберхищениями и хотели вывести краденое в наличность. Например, воры, которые «взламывали» банковские счета компаний по всему миру, забирали себе виртуальные деньги «жертвы».
Более того, эти лица самостоятельно изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту.
Их удалось разоблачить в Николаеве, в рамках международного сотрудничества с органами США. Вследствие обысков у злоумышленников правоохранители изъяли: компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности; вредоносные программно-аппаратные средства; черновые записи и наличные.
Осуществляется анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех ответственных лиц, в том числе иностранных заказчиков махинаций.
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• Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр
• Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet
• Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности
• 24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире
• Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить
• Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"
22 октября 2021
• В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19
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• В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом
• Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками
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• Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений
• Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах
• Украина остается в зеленом списке ЕС
• Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю
21 октября 2021
• Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет
• Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок
19 октября 2021
• Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам
• Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу
• Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"
• Разновидности и особенности кредитов
• Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ
• Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина
14 октября 2021
• Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели
• Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов
• Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос
13 октября 2021
• В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача
• Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION
• Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"
• План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ
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Комментарии к статье «Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet»
Киберспециалисты Службы безопасности Украины и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Злоумышленники занимались «отмыванием» денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов, - сообщает пресс-центр СБУ.