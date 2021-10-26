 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр
26 октября 2021 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.

"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле Дии, которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk).

Цель - создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетними. Конечно же, документы не валидируются через QR".

По словам министра, тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".

Федоров отметил, что дал задание команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного" а организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками.

В конце июня Минцифры сообщило о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дия" с 1 июля (для iOS).

В августе этого года министерство запустило тестирование ковид-сертификатов в "Дии" также для устройств на Android.
По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 октября 2021

Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр

Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet

Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности

24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире

Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить

Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"

22 октября 2021

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

Индивидуальный подбор корма для собаки

Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

Украина остается в зеленом списке ЕС

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

21 октября 2021

Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок

19 октября 2021

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу

Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"

Разновидности и особенности кредитов

Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ

Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина

14 октября 2021

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

IPTV-плейлист: что это такое?

Также в разделе

Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet

— 26 октября 2021 —

Киберспециалисты Службы безопасности Украины и спецорганы США провели совместную операцию по разоблачению украинцев, которые действовали в сети Darknet. Злоумышленники занимались «отмыванием» денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов, - сообщает пресс-центр СБУ.

Читать далее ⇒

Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"

— 26 октября 2021 —

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о "скифском золоте", которое рассматривалось на протяжении семи лет. Согласно решению суда, коллекцию крымских музеев должны передать государству Украина.

Читать далее ⇒

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

— 22 октября 2021 —

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 сотрудники групп реагирования Славянска вместе с сотрудниками Укртрансбезпеки проводят меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, напоминают о правилах карантина и ответственность за их нарушение.

Читать далее ⇒

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

— 14 октября 2021 —

Умер бывший директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который возглавлял станцию ​​до 1986 года включительно. Об этом сообщается на Facebook-странице Чернобыльской АЭС.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр»

Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности

24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире

Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств

Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 октября 2021

Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр

Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet

Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности

24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире

Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить

Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"

22 октября 2021

В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19

В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец

В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом

Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками

Индивидуальный подбор корма для собаки

Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах

Украина остается в зеленом списке ЕС

Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю

21 октября 2021

Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок

19 октября 2021

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу

Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"

Разновидности и особенности кредитов

Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ

Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина

14 октября 2021

Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели

Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов

Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос

13 октября 2021

В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача

Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ

IPTV-плейлист: что это такое?

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top