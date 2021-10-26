|26 октября 2021
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Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.
"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле Дии, которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk).
Цель - создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетними. Конечно же, документы не валидируются через QR".
По словам министра, тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".
Федоров отметил, что дал задание команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного" а организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками.
В конце июня Минцифры сообщило о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дия" с 1 июля (для iOS).
В августе этого года министерство запустило тестирование ковид-сертификатов в "Дии" также для устройств на Android.
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26 октября 2021
• Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр
• Спецслужбы Украины и США разоблачили украинцев, "отмывших" десятки миллионов долларов в сети Darknet
• Украина попала в список стран с наивысшим уровнем COVID-опасности
• 24 млн долларов: в США продают самый дорогой номерной знак в мире
• Безос строит орбитальную станцию: кто сможет там жить
• Украина одержала окончательную победу на суде по "скифскому золоту"
22 октября 2021
• В Славянске заработал еще один ежедневный центр вакцинации от COVID-19
• В Славянске открыли движение по отремонтированному мосту через Казенный Торец
• В Славянске появилось еще два «активных парка» для занятий спортом
• Полицейские Славянска осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений перевозчиками
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• Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений
• Обнародованы нормативы для начисления субсидий в "красных" зонах
• Украина остается в зеленом списке ЕС
• Пик волны пандемии в Украине ждут через неделю
21 октября 2021
• Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет
• Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок
19 октября 2021
• Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам
• Население Украины за год сократилось больше чем на 381 тысячу
• Украина запустила "Виртуальный музей российской агрессии"
• Разновидности и особенности кредитов
• Пустят ли в поезд с данными о прививках в Helsi: ответ УЗ
• Skoda останавливает производство в Чехии, на очереди Украина
14 октября 2021
• Каникулы в школах могут затянуться. Минздрав предлагает продлить еще на две недели
• Умер бывший директор ЧАЭС Виктор Брюханов
• Корабль New Shepard компании Blue Origin выполнил второй пилотируемый полет в космос
13 октября 2021
• В Украине хотят разрешить медсестрам и медбратьям проводить вакцинацию без участия врача
• Особенности интернет-магазина брендовой одежды MS FASHION
• Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"
• План госзаимствований не выполняется: в Счетной палате говорят, не помогли и поступления от МВФ
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Комментарии к статье «Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр»
Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.