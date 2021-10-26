Мошенники создали фейковую "Дію", чтобы подделывать ковид-сертификаты – министр

Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.

"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле Дии, которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk).

Цель - создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетними. Конечно же, документы не валидируются через QR".

По словам министра, тот, кто покупает подобные "сервисы", может попасть под статью "подделка документов".

Федоров отметил, что дал задание команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного" а организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками.

В конце июня Минцифры сообщило о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дия" с 1 июля (для iOS).

В августе этого года министерство запустило тестирование ковид-сертификатов в "Дии" также для устройств на Android.