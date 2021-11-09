Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине

|9 ноября 2021
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Патрульная полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков по всей стране, - сообщает пресс-служба правоохранителей Украины 9 ноября.
"DrugHunters (Охотники за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot — официальный чат-бот от патрульной полиции в мессенджере Telegram. С его помощью можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих закладчиков. Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в тех городах, где работает патрульная полиция… Приобщайтесь к важному делу — сообщайте об известных вам случаях распространения наркотиков", - говорится в сообщении.
В частности, чтобы оставить заявку о возможном месте закладки или закладчике, достаточно открыть программу в своем Telegram и начать диалог. После старта разговора нужно указать следующие детали: населенный пункт, адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника, описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и т.п.). Для того чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, предлагают отправить геолокацию и добавить фото/видеоматериалы. После получения сообщения о находке или вероятном закладчике патрульные будут выезжать на место и проверять информацию.
За правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, есть ответственность, которая в зависимости от объемов сбыта может быть как административная, так и уголовная.
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• Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные
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• "Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
2 ноября 2021
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• Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав
• Организация зоны отдыха в офисе
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• Реабилитация при наркозависимости
• Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
1 ноября 2021
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• Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину
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• WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
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Патрульная полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков по всей стране, - сообщает пресс-служба правоохранителей Украины 9 ноября.