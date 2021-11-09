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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов
9 ноября 2021 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине полиция выписала более 425 тысяч штрафов за несоблюдение масочного режима во время карантина. Также за прошлую неделю составлено более 2 тысяч админпротоколов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Нацполиции Украины Игоря Клименко на брифинге.

"Около 14 тысяч постановлений о несоблюдении масочного режима мы выписали нашим гражданам. С начала карантина - более 425 тысяч граждан, в отношении которых мы вынесли такие постановления", - рассказал Клименко.

Он также отметил, что за 10 дней работы рейдовые группы, которые контролируют соблюдение карантинных правил, выявили 400 фактов отсутствия COVID-документов.

"Соответственно мы составили на данных лиц админпротоколы. За прошедшую неделю Национальной полицией составлено 2 100 админпротоколов", - отметил руководитель Нацполиции.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов»

В Украине полиция выписала более 425 тысяч штрафов за несоблюдение масочного режима во время карантина. Также за прошлую неделю составлено более 2 тысяч админпротоколов.

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