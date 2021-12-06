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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец
6 декабря 2021 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Прокуратура Донецкой области взыскала штраф в размере 1,3 млн гривен с коммунального предприятия «Славгорводоканал» за загрязнение реки Казенный Торец нефтепродуктами и нитратами. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что с августа 2019 по сентябрь 2020 года КП «Славгорводоканал» Славянского городского совета эксплуатировало рыбозащитное устройство на водозаборе «Маяки» без использования измерительной техники. В результате грубого нарушения требований Водного Кодекса Украины допущен сброс в реку Казенный Торец, которая является источником питьевой воды в регионе, сточных вод с превышением концентрации загрязняющих веществ.

По результатам анализа отобранных проб содержание в воде аммонийного азота, фосфатов и нефтепродуктов превышает предельно допустимые показатели в 1,3, а нитратов – в 2,5 раза.

Поскольку в добровольном порядке предприятием ущерб, причиненный окружающей среде в размере более 1,3 млн гривен, возмещен не был, прокуратура обратилась в суд. Иск удовлетворен в полном объеме.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец»

Прокуратура Донецкой области взыскала штраф в размере 1,3 млн гривен с коммунального предприятия «Славгорводоканал» за загрязнение реки Казенный Торец нефтепродуктами и нитратами. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

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