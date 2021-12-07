|7 декабря 2021
|Просмотров: 70
|
Вынесен обвинительный приговор жителю Мариуполя, который поджег Государственный флаг Украины и выложил фотографию в соцсети. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
В суде доказано, что 7 августа 17-летний юноша, находясь в лесополосе на территории Кальмиусского района, поджег Государственный Флаг Украины, снял действие на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей.
Ильичевский районный суд города Мариуполя признал юношу виновным в публичном надругательстве над Государственным Знаменем Украины (ч. 1 ст. 338 УК) и приговорил его к одному году лишения свободы с испытанием на один год.
7 декабря 2021
• Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря
• Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд
• Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев
• Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?
• Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?
• В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага
• В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов
6 декабря 2021
• Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец
• Альпинисту отдадут половину драгоценностей, найденных на Монблане
• Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос
• Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов
• НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен
• В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии
• Донецкая область выходят из "красной" зоны с 7 декабря:
1 декабря 2021
• С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения
• В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП
• С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого
• В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения
• Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения
• В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов
30 ноября 2021
• Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен
• Тысяча гривен за вакцинацию: озвучен временной лимит для использования суммы
• Вступительная кампания-2022: когда стартует и какие изменения ждут абитуриентов
• Osmo - лидер лакокрасночной продукции
• Как получить тысячу за вакцинацию: алгоритм действий
• Украина ужесточает правила для прибывших из Южной Африки из-за штамма Omicron
• Индийский бизнесмен подарил жене копию Тадж-Махала
• Самые интересные научпоп каналы на YouTube
• Украина за месяц нарастила госдолг более чем на полмиллиарда долларов
26 ноября 2021
• Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
• ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам
— 7 декабря 2021 —
Десятки представителей мусульманской народности рохинджа в Великобритании и США подали в суд на соцсеть Facebook, потребовав более чем в 150 млрд долларов компенации. Об этом сообщает ВВС во вторник, 7 декабря.
— 6 декабря 2021 —
Прокуратура Донецкой области взыскала штраф в размере 1,3 млн гривен с коммунального предприятия «Славгорводоканал» за загрязнение реки Казенный Торец нефтепродуктами и нитратами. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
— 9 ноября 2021 —
В Украине полиция выписала более 425 тысяч штрафов за несоблюдение масочного режима во время карантина. Также за прошлую неделю составлено более 2 тысяч админпротоколов.
— 9 ноября 2021 —
Патрульная полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков по всей стране, - сообщает пресс-служба правоохранителей Украины 9 ноября.
Приветствую, гость! Вход
7 декабря 2021
• Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря
• Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд
• Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев
• Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?
• Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?
• В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага
• В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов
6 декабря 2021
• Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец
• Альпинисту отдадут половину драгоценностей, найденных на Монблане
• Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос
• Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов
• НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен
• В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии
• Донецкая область выходят из "красной" зоны с 7 декабря:
1 декабря 2021
• С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения
• В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП
• С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого
• В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения
• Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения
• В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов
30 ноября 2021
• Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен
• Тысяча гривен за вакцинацию: озвучен временной лимит для использования суммы
• Вступительная кампания-2022: когда стартует и какие изменения ждут абитуриентов
• Osmo - лидер лакокрасночной продукции
• Как получить тысячу за вакцинацию: алгоритм действий
• Украина ужесточает правила для прибывших из Южной Африки из-за штамма Omicron
• Индийский бизнесмен подарил жене копию Тадж-Махала
• Самые интересные научпоп каналы на YouTube
• Украина за месяц нарастила госдолг более чем на полмиллиарда долларов
26 ноября 2021
• Правительство ужесточило требования в “желтой” зоне карантина: новые правила
• ЕС намерен с 1 марта разрешить въезд всем вакцинированным от COVID-19 иностранцам
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага»
Вынесен обвинительный приговор жителю Мариуполя, который поджег Государственный флаг Украины и выложил фотографию в соцсети. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.