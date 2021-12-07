В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага

Вынесен обвинительный приговор жителю Мариуполя, который поджег Государственный флаг Украины и выложил фотографию в соцсети. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

В суде доказано, что 7 августа 17-летний юноша, находясь в лесополосе на территории Кальмиусского района, поджег Государственный Флаг Украины, снял действие на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей.

Ильичевский районный суд города Мариуполя признал юношу виновным в публичном надругательстве над Государственным Знаменем Украины (ч. 1 ст. 338 УК) и приговорил его к одному году лишения свободы с испытанием на один год.