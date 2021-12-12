Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн

По данным патрульной полиции Украины, с момента запуска системы автоматической фиксации дорожного движения правоохранители взыскали с водителей более 1,2 млрд грн за нарушение ПДД.

Так, в Украине 1 июня 2020 года официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. От указанной даты по состоянию на 29 ноября 2021 года, украинскими полицейскими вынесено 3 521 691 постановление об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Кроме того, правоохранители в определенный период наложены взысканий на сумму 1 244 321 290 грн.

На сегодня комплексы автофиксации работают в 24 городах и 15 областях Украины.

Заметим, что штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные на фото и видео в автоматическом режиме, сейчас поступают в государственный бюджет.