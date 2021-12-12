|12 декабря 2021
|Просмотров: 90
|
По данным патрульной полиции Украины, с момента запуска системы автоматической фиксации дорожного движения правоохранители взыскали с водителей более 1,2 млрд грн за нарушение ПДД.
Так, в Украине 1 июня 2020 года официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. От указанной даты по состоянию на 29 ноября 2021 года, украинскими полицейскими вынесено 3 521 691 постановление об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.
Кроме того, правоохранители в определенный период наложены взысканий на сумму 1 244 321 290 грн.
На сегодня комплексы автофиксации работают в 24 городах и 15 областях Украины.
Заметим, что штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные на фото и видео в автоматическом режиме, сейчас поступают в государственный бюджет.
12 декабря 2021
• Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта
• Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн
• Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)
• Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира
10 декабря 2021
• Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение
• Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги
• Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде
• Как правильно подобрать стол в кухню
• В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю
7 декабря 2021
• В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники
• Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря
• Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд
• Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев
• Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?
• Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?
• В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага
• В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов
6 декабря 2021
• Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец
• Альпинисту отдадут половину драгоценностей, найденных на Монблане
• Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос
• Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов
• НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен
• В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии
• Донецкая область выходят из "красной" зоны с 7 декабря:
1 декабря 2021
• С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения
• В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП
• С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого
• В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения
• Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения
• В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов
30 ноября 2021
• Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен
— 10 декабря 2021 —
В Сумской области на территории государственного предприятия в городе Глухов правоохранители обнаружили теплицы и склады с коноплей. Стоимость изъятых наркосодержащих растений составляет более 55 млн гривен.
— 7 декабря 2021 —
Десятки представителей мусульманской народности рохинджа в Великобритании и США подали в суд на соцсеть Facebook, потребовав более чем в 150 млрд долларов компенации. Об этом сообщает ВВС во вторник, 7 декабря.
— 7 декабря 2021 —
Вынесен обвинительный приговор жителю Мариуполя, который поджег Государственный флаг Украины и выложил фотографию в соцсети. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
— 6 декабря 2021 —
Прокуратура Донецкой области взыскала штраф в размере 1,3 млн гривен с коммунального предприятия «Славгорводоканал» за загрязнение реки Казенный Торец нефтепродуктами и нитратами. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
Приветствую, гость! Вход
12 декабря 2021
• Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта
• Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн
• Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)
• Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира
10 декабря 2021
• Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение
• Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги
• Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде
• Как правильно подобрать стол в кухню
• В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю
7 декабря 2021
• В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники
• Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря
• Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд
• Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев
• Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?
• Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?
• В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага
• В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов
6 декабря 2021
• Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец
• Альпинисту отдадут половину драгоценностей, найденных на Монблане
• Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос
• Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов
• НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен
• В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии
• Донецкая область выходят из "красной" зоны с 7 декабря:
1 декабря 2021
• С 1 декабря в Украине изменятся цены на газ для населения
• В Украине с декабря увеличатся налоги для ФЛП
• С 1 декабря выросли страховые выплаты: на сколько и для кого
• В Украине ужесточают правила карантина: основные изменения
• Компания Apple осуществит в Украине ряд проектов. В том числе перепись населения
• В Украине с 10 декабря запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов
30 ноября 2021
• Владельцы элитных авто пополнили бюджеты Донетчины на 2,5 млн гривен
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн»
По данным патрульной полиции Украины, с момента запуска системы автоматической фиксации дорожного движения правоохранители взыскали с водителей более 1,2 млрд грн за нарушение ПДД.