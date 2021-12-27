Ущерб от 10 стихийных бедствий в 2021 году превысил $170 млрд

Десять наиболее финансово значимых природных катастроф 2021 года нанесли ущерб на общую сумму более 170 млрд долларов, что примерно на 20 млрд долларов больше, чем годом ранее. Увеличение общей суммы ущерба примерно на 13% отражает последствия антропогенного изменения климата, пояснила в понедельник, 27 декабря, британская гуманитарная организация Christian Aid.

По ее данным, стихийным бедствием, оказавшим наибольшее финансовое воздействие в 2021 году, стал ураган Ида, который обрушился на восточную часть США в конце августа и вызвал сильные наводнения в районе Нью-Йорка. Christian Aid оценивает нанесенный им ущерб в 65 млрд долларов.

На втором месте - наводнение в Германии и Бельгии в июле с общим ущербом в 43 млрд долларов. В список также вошли резкое похолодание в американском штате Техас и наводнение в китайской провинции Хэнань.

В организации признали, что в список в основном включены стихийные бедствия, случившиеся в богатых странах. В более бедных странах финансовый ущерб от природных катаклизмов часто трудно подсчитать, поскольку инфраструктура не застрахована, отмечается в докладе.

В середине декабря швейцарский перестраховочный концерн Swiss Re оценил глобальные убытки от стихийных бедствий в 2021 году в 250 млрд долларов (221 млрд евро), напоминает агентство AFP. По сравнению с 2020 годом потери увеличились почти на четверть (24 процента).