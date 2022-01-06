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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Славянске полицейского подозревают в краже банковской карты у покойника
6 января 2022 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Донецкая областная прокуратура сообщила 25-летнему жителю города Славянска о подозрении в краже. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.

Установлено, что 25 мая 2021 оперуполномоченный одного из отделов ГУНП в Донецкой области, находясь в составе следственно-оперативной группы, выехал на вызов по факту смерти 59-летнего гражданина в Славянске.

Сообщается, что во время осмотра домовладения полицейский украл банковскую карточку умершего, с которой похитил 12 тысяч гривен. После совершенного подозреваемый уволился из полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «В Славянске полицейского подозревают в краже банковской карты у покойника»

Донецкая областная прокуратура сообщила 25-летнему жителю города Славянска о подозрении в краже. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.

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