В Славянске полицейского подозревают в краже банковской карты у покойника

|6 января 2022
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Донецкая областная прокуратура сообщила 25-летнему жителю города Славянска о подозрении в краже. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.
Установлено, что 25 мая 2021 оперуполномоченный одного из отделов ГУНП в Донецкой области, находясь в составе следственно-оперативной группы, выехал на вызов по факту смерти 59-летнего гражданина в Славянске.
Сообщается, что во время осмотра домовладения полицейский украл банковскую карточку умершего, с которой похитил 12 тысяч гривен. После совершенного подозреваемый уволился из полиции.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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• Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу
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Донецкая областная прокуратура сообщила 25-летнему жителю города Славянска о подозрении в краже. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.