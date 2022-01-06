В Славянске полицейского подозревают в краже банковской карты у покойника

Донецкая областная прокуратура сообщила 25-летнему жителю города Славянска о подозрении в краже. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.

Установлено, что 25 мая 2021 оперуполномоченный одного из отделов ГУНП в Донецкой области, находясь в составе следственно-оперативной группы, выехал на вызов по факту смерти 59-летнего гражданина в Славянске.

Сообщается, что во время осмотра домовладения полицейский украл банковскую карточку умершего, с которой похитил 12 тысяч гривен. После совершенного подозреваемый уволился из полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.