Вдвое больше, чем в 2020-м: в прошлом году почти 330 тысяч украинцев заявили в полицию о домашнем насилии

В Украине в 2021 году в полицию о домашнем насилии заявило на 56% больше граждан, чем в 2020-м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отметили, в течение прошлого года было зарегистрировано 326 тыс. Обращений в полицию по поводу домашнего насилия, в 2020 году — 209 тыс.

Кроме того, в 2021 году составлено на 10% больше админпротоколов, вынесено на 19% больше срочных запретительных предписаний в отношении обидчиков, на 11% возросло количество обидчиков, которые находятся на учете.

"Традиционно, анализируя статистику, наблюдаем рост количества обращений граждан и усиления реагирования полиции", - отметила заместитель министра внутренних дел Украины Катерина Павличенко.

По состоянию на октябрь 2021 года в полицию Киева поступило 13 964 обращения о домашнем насилии.