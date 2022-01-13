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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Вдвое больше, чем в 2020-м: в прошлом году почти 330 тысяч украинцев заявили в полицию о домашнем насилии
13 января 2022 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине в 2021 году в полицию о домашнем насилии заявило на 56% больше граждан, чем в 2020-м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отметили, в течение прошлого года было зарегистрировано 326 тыс. Обращений в полицию по поводу домашнего насилия, в 2020 году — 209 тыс.

Кроме того, в 2021 году составлено на 10% больше админпротоколов, вынесено на 19% больше срочных запретительных предписаний в отношении обидчиков, на 11% возросло количество обидчиков, которые находятся на учете.

"Традиционно, анализируя статистику, наблюдаем рост количества обращений граждан и усиления реагирования полиции", - отметила заместитель министра внутренних дел Украины Катерина Павличенко.

По состоянию на октябрь 2021 года в полицию Киева поступило 13 964 обращения о домашнем насилии.
По материалам: УНН

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В Украине в 2021 году в полицию о домашнем насилии заявило на 56% больше граждан, чем в 2020-м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

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