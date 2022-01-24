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Бездумная исполнительность

Ущерб на два миллиона: на Донетчине будут судить лесничих
24 января 2022 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На Донетчине за уничтожение деревьев более чем на 2 млн грн будут судить работников лесхоза. Об этом 24 января сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении лесничего и мастера леса Маяцкого лесничества ГП «Славянский лесхоз» по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч.2 ст.364 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в течение декабря 2020 - марта 2021 годов указанные лица организовали незаконную порубку почти 500 деревьев. Обвиняемые, при проведении санитарных рубок, давали указания наемным работникам вырубать деревья с большей степенью толщины, чем указанные в отводе лесосеки. Таким образом, избыток древесины правонарушители реализовывали потребителям, а вырученные средства «клали» себе в карманы.

В результате действий подозреваемых государственным интересам причинен ущерб на сумму свыше 2 млн грн.

Досудебное расследование осуществлялось следователями ТУ ДБР в Краматорске при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
По материалам: Остров

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На Донетчине за уничтожение деревьев более чем на 2 млн грн будут судить работников лесхоза. Об этом 24 января сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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