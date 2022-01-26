Украина – на третьем месте по числу жалоб на нее в ЕСПЧ

В Европейском суде по правам человека зарегистрированы и ожидают решения более 11 тысяч заявлений, содержащих обвинения против украинского государства.

По данным на 31 декабря 2021 года в реестре Суда суммарно зарегистрировано 70 150 заявлений, 75% из которых касаются пяти стран.

Против Украины поданы 11 372 жалобы. Только два государства Совета Европы имеют больше жалоб против них – это Российская Федерация (17 013 жалоб) и Турция (15 251 жалоба).

За Украиной идут Румыния с 5690 делами и Италия – 3646 дел.

В прошлом году Украина тоже была на третьем месте по количеству жалоб в ЕСПЧ, но их количество было меньше – 10 250.

Поток заявлений против Украины существенно вырос с 2018 года – тогда было зарегистрировано 7250 заявлений, или 12,9% загруженности суда. Из-за столь существенного роста Украина тогда обогнала Румынию.