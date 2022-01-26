Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Верховная Рада не смогла принять во втором чтении законопроект № 6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.

"За" проголосовали 192 нардепа из 226 минимально необходимых.

Законопроект предлагал:

1. Установление ответственности за использование лицом заведомо ложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет.

2. Установление ответственности за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

3. Установление ответственности за изготовление в целях сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишением свободы сроком до трех лет.