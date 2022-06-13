Арестовали корпоративные права Моршинской и Миргородской

Суд наложил арест на корпоративные права Моршинского и Миргородского заводов по производству минеральных вод.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

Также арестованы корпоративные права еще 6 предприятий, которые принадлежат российскому олигарху Михаилу Фридману.

По ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на корпоративные права предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины на общую сумму свыше 53,4 млн. гривен.

Это ценные бумаги и денежные средства, являющиеся частью уставного капитала предприятий, бенефициарным собственником которых является российский олигарх.

По данным следствия, российский олигарх с бизнесменами путем заключения сделок по продаже корпоративных прав пытались избежать возможных негативных последствий из-за наложения санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины), осуществляется детективами БЭБ Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.