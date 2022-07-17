В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни

|17 июля 2022
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В Україні збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та викраденням транспорту. Загалом після війни на нас очікує зростання рівня злочинності та ми до цього готуємося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна.
Він пояснив, якщо слідувати світовим трендам, а також українському досвіду 2014-2015 років, то попереду Україну чекає зростання рівня злочинності.
"І це є нашим спільним викликом. І я кажу не лише про систему МВС, я кажу про усіх нас, як про українське суспільство загалом. Адже гідну відповідь цьому може дати кожен з нас спільно з правоохоронними органами. Ми бачимо, як гуртуються українці під час спільних викликів, як ми разом з ними протидіємо ДРГ і як протидіємо російському вторгненню", - розповів Єнін.
За його словами МВС, як центральний орган виконавчої влади, вже готується до цього виклику.
"На виконання доручення президента, опрацьовуємо модальності діяльності органів поліції та спрямування її фокусу саме на найбільш нагальні виклики та загрози, перед якими ми постанемо в післявоєнний період", - підсумував Єнін.
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16 июля 2022
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• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
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• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
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11 июля 2022
• Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование
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• Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу
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• Украинский Альфа-Банк сменит название
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• Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой
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• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
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• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
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Комментарии к статье «В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни»
В Україні збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та викраденням транспорту. Загалом після війни на нас очікує зростання рівня злочинності та ми до цього готуємося.