|9 августа 2024
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В Україні на споживчому ринку у липні найбільше подорожчав цукор. Саме цей продукт став коштувати на 12,1% більше, ніж у червні. Найбільше зменшення ціни продемонстрували овочі, які стали дешевшими на 19,6%.
Також Державна служба статистики проаналізувала середні показники зміни споживчих цін в Україні, які за даними Держстату майже досягли квітневих мінімумів і вперше за рік мають нульовий показник.
Проте показник споживчої інфляції порівняно з липнем 2023 року складає 5,4%, а щодо грудня минулого року – 4,3%.
Серед товарів і послуг, які найбільше подорожчали: соняшникова олія, хліб, послуги зв'язку, безалкогольні напої. Навпаки, суттєво подешевшали разом з овочами також яйця (11,4%) та одяг і взуття (3,7%).
У 2023 році ситуація з ціновою динамікою на споживчому ринку була схожою. Тоді у липні зміни цін досягли показника нижче нульового – мінус 0,6%, а в серпні показник скорочення цін досяг мінус 1,4%.
Нагадаємо, нещодавно Держстат повідомляв, що в Україні зросли з початку року ціни виробників на напої, які входять до складу найпопулярніших споживчих товарів - мінеральну негазовану воду та пиво. Майже не змінилася вартість бренді та інших міцних напоїв.
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• Как изменения курсов валют влияют на экспорт и импорт товаров
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Комментарии к статье «Ціни на споживчому ринку у липні в середньому залишилися без змін»
В Україні на споживчому ринку у липні найбільше подорожчав цукор. Саме цей продукт став коштувати на 12,1% більше, ніж у червні. Найбільше зменшення ціни продемонстрували овочі, які стали дешевшими на 19,6%.