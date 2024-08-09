Ціни на споживчому ринку у липні в середньому залишилися без змін

В Україні на споживчому ринку у липні найбільше подорожчав цукор. Саме цей продукт став коштувати на 12,1% більше, ніж у червні. Найбільше зменшення ціни продемонстрували овочі, які стали дешевшими на 19,6%.

Також Державна служба статистики проаналізувала середні показники зміни споживчих цін в Україні, які за даними Держстату майже досягли квітневих мінімумів і вперше за рік мають нульовий показник.

Проте показник споживчої інфляції порівняно з липнем 2023 року складає 5,4%, а щодо грудня минулого року – 4,3%.

Серед товарів і послуг, які найбільше подорожчали: соняшникова олія, хліб, послуги зв'язку, безалкогольні напої. Навпаки, суттєво подешевшали разом з овочами також яйця (11,4%) та одяг і взуття (3,7%).

У 2023 році ситуація з ціновою динамікою на споживчому ринку була схожою. Тоді у липні зміни цін досягли показника нижче нульового – мінус 0,6%, а в серпні показник скорочення цін досяг мінус 1,4%.

Нагадаємо, нещодавно Держстат повідомляв, що в Україні зросли з початку року ціни виробників на напої, які входять до складу найпопулярніших споживчих товарів - мінеральну негазовану воду та пиво. Майже не змінилася вартість бренді та інших міцних напоїв.