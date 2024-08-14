Банки України отримали рекордний прибуток: НБУ назвав джерела доходів

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-червень 2024 року склав 79,0 млрд. гривень, що на 16,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

"Головні фактори прибутковості - збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування в резерви на шкоду від активних операцій", - йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

За даними НБУ, доходи банків за січень-червень 2024 року зросли на 18,1% до 204,5 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 22,0% до 171,9 млрд гривень.

Витрати зросли на 18,7% до 168,7 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на 371 млн гривень.

Як заявили в НБУ, протягом ІІ кварталу дохідність основних видів активів банків знижувалась. Найшвидше спадала прибутковість депозитних сертифікатів НБУ, а банки зменшували обсяги цих вкладень. Ринкові ставки за ОВДП та кредитами також знизилися, водночас їх обсяги зростали. Саме за рахунок нарощування активів банки зберегли досить високу чисту процентну маржу і збільшили доходи.

За даними НБУ, зростають обсяги нарахованих банками податків на прибуток, за І півріччя вони становили 22 млрд гривень.

За перше півріччя лише сім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 171 млн гривень.

Нагадаємо, за уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд гривень чистого прибутку. Рейтинг із прибутку очолює державний ПриватБанк.