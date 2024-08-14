|14 августа 2024
|Просмотров: 31
|
Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-червень 2024 року склав 79,0 млрд. гривень, що на 16,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
"Головні фактори прибутковості - збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування в резерви на шкоду від активних операцій", - йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.
За даними НБУ, доходи банків за січень-червень 2024 року зросли на 18,1% до 204,5 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 22,0% до 171,9 млрд гривень.
Витрати зросли на 18,7% до 168,7 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на 371 млн гривень.
Як заявили в НБУ, протягом ІІ кварталу дохідність основних видів активів банків знижувалась. Найшвидше спадала прибутковість депозитних сертифікатів НБУ, а банки зменшували обсяги цих вкладень. Ринкові ставки за ОВДП та кредитами також знизилися, водночас їх обсяги зростали. Саме за рахунок нарощування активів банки зберегли досить високу чисту процентну маржу і збільшили доходи.
За даними НБУ, зростають обсяги нарахованих банками податків на прибуток, за І півріччя вони становили 22 млрд гривень.
За перше півріччя лише сім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 171 млн гривень.
Нагадаємо, за уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд гривень чистого прибутку. Рейтинг із прибутку очолює державний ПриватБанк.
14 августа 2024
• Банки України отримали рекордний прибуток: НБУ назвав джерела доходів
• Будущее бинарных опционов на 2025 год
• Оренда дешевшає другий місяць поспіль: де в Україні найдорожче житло
9 августа 2024
• Ціни на споживчому ринку у липні в середньому залишилися без змін
• Дитячий вагон від "Укрзалізниці": чим він особливий та які умови пропонує
• Доходи місцевих бюджетів зменшилися у всіх регіонах, окрім Києва
• Технологии «умного дома для повышения безопасности и комфорта
• У Донецькій області змінюють тривалість комендантської години
20 июня 2024
• Чи можуть забрати субсидію під час війни: пояснення юриста
• Все, что нужно знать об энергетических напитках бренда Monster Energy
• Коли можуть мобілізувати в ЗСУ чоловіків молодше 25 років: всі умови
12 июня 2024
• Помер легендарний баскетболіст з емблеми НБА
• Україна та США завтра можуть підписати гарантії безпеки: CNN дізналось подробиці угоди
• Мінцифри запускає е-Підприємець у "Дії": можна відкрити бізнес в один клік
• Продолжение традиций и инновации в iPhone 14 Pro Max
12 апреля 2024
• Сума виплат "єВідновлення" наближається до 15 мільярдів: чому можуть відмовити в компенсації
• Літає на висоті 1000 метрів та багаторазовий. В Україні створили ударний дрон "Кажан"
• В Україні можуть обмежити електропостачання, якщо обстріли продовжаться, - Міненерго
• Как выбрать онлайн-обменник криптовалют
26 марта 2024
• В Україні розкрили дані про зарплати чиновників: де платять найбільше
• SWIFT протягом 1-2 років планує запустити нову платформу цифрової валюти
• Как изменения курсов валют влияют на экспорт и импорт товаров
22 февраля 2024
• У повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення
• Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.
• "Шахтар" програв "Марселю" на виїзді та вилетів із єврокубків
• Лучшие регионы, где производят Херес
• Сертифікат "єВідновлення" можна буде використати у програмі іпотеки "єОселя"
17 февраля 2024
• Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"
• В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни
• Как выбрать идеальную упаковку для свежих продуктов
• Вперше в історії. США передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні
— 9 августа 2024 —
В Україні на споживчому ринку у липні найбільше подорожчав цукор. Саме цей продукт став коштувати на 12,1% більше, ніж у червні. Найбільше зменшення ціни продемонстрували овочі, які стали дешевшими на 19,6%.
— 9 августа 2024 —
За 7 місяців цього року доходи загального фонду місцевих бюджетів склали 247,3 млрд. грн., що на 4,4% (-11,4 млрд. грн.) менше за аналогічний період минулого року.
— 26 марта 2024 —
Глобальна банківська мережа обміну повідомленнями SWIFT планує запустити нову платформу протягом наступних одного-двох років, щоб підключити хвилю цифрових валют центральних банків, які зараз розробляються, до існуючої фінансової системи.
— 26 марта 2024 —
В условиях глобальной экономической взаимосвязи, валютные курсы играют решающую роль в формировании международных торговых отношений. Колебания в стоимости национальных валют могут как стимулировать, так и затруднять ведение бизнеса на мировых рынках. В данной статье мы проведем глубокий анализ того, как изменения валютных курсов влияют на экспорт и импорт товаров, а также предложим стратегии для успешного навигирования в этом динамичном окружении.
Приветствую, гость! Вход
14 августа 2024
• Банки України отримали рекордний прибуток: НБУ назвав джерела доходів
• Будущее бинарных опционов на 2025 год
• Оренда дешевшає другий місяць поспіль: де в Україні найдорожче житло
9 августа 2024
• Ціни на споживчому ринку у липні в середньому залишилися без змін
• Дитячий вагон від "Укрзалізниці": чим він особливий та які умови пропонує
• Доходи місцевих бюджетів зменшилися у всіх регіонах, окрім Києва
• Технологии «умного дома для повышения безопасности и комфорта
• У Донецькій області змінюють тривалість комендантської години
20 июня 2024
• Чи можуть забрати субсидію під час війни: пояснення юриста
• Все, что нужно знать об энергетических напитках бренда Monster Energy
• Коли можуть мобілізувати в ЗСУ чоловіків молодше 25 років: всі умови
12 июня 2024
• Помер легендарний баскетболіст з емблеми НБА
• Україна та США завтра можуть підписати гарантії безпеки: CNN дізналось подробиці угоди
• Мінцифри запускає е-Підприємець у "Дії": можна відкрити бізнес в один клік
• Продолжение традиций и инновации в iPhone 14 Pro Max
12 апреля 2024
• Сума виплат "єВідновлення" наближається до 15 мільярдів: чому можуть відмовити в компенсації
• Літає на висоті 1000 метрів та багаторазовий. В Україні створили ударний дрон "Кажан"
• В Україні можуть обмежити електропостачання, якщо обстріли продовжаться, - Міненерго
• Как выбрать онлайн-обменник криптовалют
26 марта 2024
• В Україні розкрили дані про зарплати чиновників: де платять найбільше
• SWIFT протягом 1-2 років планує запустити нову платформу цифрової валюти
• Как изменения курсов валют влияют на экспорт и импорт товаров
22 февраля 2024
• У повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення
• Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.
• "Шахтар" програв "Марселю" на виїзді та вилетів із єврокубків
• Лучшие регионы, где производят Херес
• Сертифікат "єВідновлення" можна буде використати у програмі іпотеки "єОселя"
17 февраля 2024
• Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"
• В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни
• Как выбрать идеальную упаковку для свежих продуктов
• Вперше в історії. США передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні
© 1998-2023 Видавництво «Асна». м. Слов'янськ, вул. Світлодарська, 4, 84122. Реєстраційне свідоцтво ДЦ №1566, видане 24.04.2000 р..
Всі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються відповідно до законодавства України. При цитуванні матеріалів сайту, пряме гіперпосилання, не закрите від індексації на www.tvplus.dn.ua обов'язкове.
Комментарии к статье «Банки України отримали рекордний прибуток: НБУ назвав джерела доходів»
Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-червень 2024 року склав 79,0 млрд. гривень, що на 16,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.