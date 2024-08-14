Мінфін розмістив ОВДП на понад 7,2 мільярда: яка дохідність

|13 августа 2024
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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,204 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму понад 7,2 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
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• В Україні розкрили дані про зарплати чиновників: де платять найбільше
• SWIFT протягом 1-2 років планує запустити нову платформу цифрової валюти
• Как изменения курсов валют влияют на экспорт и импорт товаров
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• Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.
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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,204 млрд грн.