Мінфін розмістив ОВДП на понад 7,2 мільярда: яка дохідність

— 9 августа 2024 —

В Україні на споживчому ринку у липні найбільше подорожчав цукор. Саме цей продукт став коштувати на 12,1% більше, ніж у червні. Найбільше зменшення ціни продемонстрували овочі, які стали дешевшими на 19,6%.

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