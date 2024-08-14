"Нова пошта" отримає кредит 70 мільйонів євро на розширення послуг доставки

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

ЄБРР позичає 70 млн євро поштовому оператору "Нова пошта" на фінансування його інвестиційної програми у 2024 році.

За словами керуючого директора ЄБРР в Україні та Молдові Арвіда Тюркнера, кредит сприятиме реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії, яка передбачає трансформацію моделі обслуговування клієнтів, а також допоможе забезпечити безпеку працівників і клієнтів під час війни.

Повідомляється, що фінансування ЄБРР може бути надане в гривні або євро і супроводжується гарантією покриття першої втрати, яка охоплює 10% від суми кредиту ЄБРР і надається у рамках Програми інвестицій в муніципальну інфраструктуру та промислову стійкість України (UIF MIIR).

Фінансовий директор "Нова Груп" Петро Фоков зазначив, що кошти залучаються на вигідних умовах і в обсязі, який більшість українських банків не змогла б запропонувати.

Компанія планує забезпечити подальше зростання у сегменті кур’єрської та експрес-доставки, а також доставки посилок шляхом збільшення на чверть своєї мережі поштоматів і переведення її у режим 24/7, оновлення сотень поштових відділень і терміналів, розвитку мережі відділень та будівництва понад 600 "капсул безпеки" та укриттів на своїх об’єктах по всій країні.