Что в декларациях у «местных»

Вадим Лях

Городской голова Славянска Вадим Лях за 2015 год заработал: в должности мэра 36,8 тыс. грн., в ЧП «Источник» - 5,8 тыс. грн. В его собственности значится жилой дом площадью 103,5 кв. м. и денежные активы в сумме 35 тыс. долларов, 20 тысяч из которых одолжены третьим лицам.

Олег Власов

Председатель Славянской районной государственной администрации Олег Власов задекларировал зарплату в 46 тыс. грн. по месту основной работы и 3 тыс. грн. благотворительной помощи. В декларации также указан жилой дом площадью 80,7 кв. м. и грузовик ГАЗ-2217, 2001 года выпуска.

Павел Жебривский

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, как гласит его декларация, владеет двумя земельными участками в Киевской области (29,5 тыс. кв. м. и 3,8 тыс. кв. м.), участком в Киеве (1 тыс. кв. м.), жилым домом (891 кв. м.) и гаражом площадью 43 кв. м. Еще один земельный участок в 1,53 тыс. кв. м. зарегистрирован на его жену, в собственности которой, кроме того, указаны ювелирные изделия на сумму 80 тыс. грн. Сам губернатор среди ценных предметов указал часы «Breget», стоимостью 51 тыс. грн. Также Павел Жебривский является собственником легкового автомобиля ВАЗ-21093, 1993 года выпуска, у его жены имеется авто Lexus-IS250, 2008 года выпуска.

Помимо этого, глава ДонОВГА - владелец акций зарубежного предприятия «F.I. and P. HOLDINGS LIMITED», стоимостью около 7 тыс. грн. и корпоративного права собственности на ЧП «Ян» (с уставным капиталом 1,5 млн. грн.).

Доходы в 2015 году Жебривский получал из таких источников: зарплата в должности губернатора – 94 тыс. грн., в период работы в Генпрокуратуре – 83 тыс. грн., в в/ч А 2076 – 9,3 тыс. грн., в политпартии «Собор» - 2,8 тыс. грн. Также декларант получал дивиденды от ЧП «Ян» (321 тыс. грн.) и из ЧАО «Фармак» (14,9 тыс. грн.) Доходы от предпринимательской деятельности его жены составили 280 тыс. грн. Из денежных активов в декларации указаны принадлежащие Павлу Жебривскому 100 тыс. долларов США и средства супруги – 65 тыс. евро.

Юрий Солод и Наталия Королевская

Декларации Народных депутатов Украины Юрия Солода и Наталии Королевской мы приводим в одном блоке, поскольку часть указанного ими имущества является совместной собственностью декларантов.

Нардеп Юрий Солод владеет квартирой в Киеве (264,1 кв. м.), Наталия Королевская – земельным участком (2045 кв. м., на правах аренды) и офисом (545,2 кв. м.), оба объекта недвижимости расположены в Луганске. К нематериальным активам депутатской четы относятся патенты на торговые марки: на Юрия Солода зарегистрировано 6 авторских свидетельств, на Наталию Королевскую – 3.

Абсолютно совпадают суммы доходов, указанные супругами в графе «средства, связанные с выполнением депутатских полномочий». Оба указали по 80,5 тыс. грн. Что касается зарплаты в Управлении делами ВРУ, то здесь Солод заработал 66,2 тыс. грн., Королевская – 75,3 тыс. грн. Также в графе «доходы» Юрий Солод задекларировал 1,2 тыс. грн., полученных в виде процентов от банковских вкладов, еще 49,8 тыс. грн. указаны им как доход от отчужденного имущества. При этом на банковских счетах Солода значится 28 тыс. грн., в декларации Наталии Королевской сумма банковских вкладов определена в 108,6 тыс. грн.

Наличные средства нардепы указали в таком объеме: Юрий Солод – 480 тыс. грн., 575 тыс. долларов и 788 тыс. евро; Наталия Королевская – 118 тыс. грн., 27 тыс. долларов и 18 тыс. евро.

Олег Недава

Народный депутат Украины Олег Недава, как следует из его декларации, владеет квартирой в Киеве (92,4 кв. м.), а также арендует в столице офисное помещение площадью 280 кв. м. Жилой дом в Енакиево (71,56 кв. м.) зарегистрирован на его мать. Жена Олега Недавы – собственник двух земельных участков в Киевской области (1289 кв. м. и 2,5 тыс. кв. м.), а также жилого дома площадью 66,1 кв. м. Помимо этого, на жену нардепа записаны три объекта незавершенного строительства в Киевской области: 2 дома (121,4 кв. м. и 469,5 кв. м.) и гараж (60,9 кв. м.).

Принадлежащее Олегу Недаве ценное имущество – это трое механических часов торговых марок «Paul Picot», «Zenit» и «Panerai Luminor Marina» (без указания стоимости). Его супруге принадлежат инкрустированные бриллиантами золотые часы ТМ «Uluise Nardin» и «Bovet». Также в собственности у жены нардепа имеется несколько комплектов ювелирных изделий от известных мировых брендов (также без цены) и соболиная шуба стоимостью 505 тыс. грн.

Автотранспортный парк четы Недав состоит из 5 иномарок. Три из них – «Mersedes-BenZ CL63» (стоимость 655 тыс. грн.), «Mersedes-BenZ GL550» (161 тыс. грн.), KIA-Mohave (397,5 тыс. грн.) и Dacia-Solenza (55 тыс. грн.) являются собственностью главы семьи. На его супругу оформлен «Mersedes-BenZ SLK200», приобретенный за 500 тыс. грн.

В доходах Олега Недавы указаны 76,9 тыс. грн., полученные в виде заработной платы в Управлении делами ВРУ и страховые выплаты от компаний «ІНГО» и «Універсальна» (10,7 тыс. грн. и 25,6 тыс. грн.). Жена Олега Недавы получила от «ІНГО» 14 тыс. грн., ее доход от предпринимательской деятельности указан в размере 7,7 млн. грн. Дочь народного депутата заработала в иностранной фирме «Artesian Solution Ltd» 2,5 млн. грн., а также получила в 2015 году подарок «в нематериальной форме», стоимостью 87,5 тыс. грн.

Денежные активы семьи декларанта распределены следующим образом: на его личных банковских счетах числится 789,4 тыс. грн., на счетах его жены – 90 тыс. грн. Если говорить о наличности, то на руках у Олега Недавы имеется 275 тыс. долларов, у супруги жены – 1,8 млн. грн., 133 тыс. долларов и 117 тыс. евро. Дочь Недавы владеет 35 тыс. фунтов стерлингов, а его отец указан как собственник 73 тыс. долларов.

Следует отметить, что при заполнении декларации Олег Недава также указал и прошлогодние расходы. Как гласит поданный им документ, аренда квартиры обошлась ему в 432 тыс. грн., затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию транспорта составили 187 тыс. грн. К нематериальным расходам декларант также отнес средства, потраченные на путешествия: по Украине – 185 тыс. грн., по Франции – 435 тыс. грн., по Великобритании – 160 тыс. грн. и по Италии – 263 тыс. грн.