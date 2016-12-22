Обратиться за субсидией можно в электронном формате

Обращаясь за назначением субсидии, славянцы могут подавать заявления в УСЗН не только лично или по почте, но и при помощи сети интернет. Об этом жителям города напоминают сотрудники управления соцзащиты населения.

Электронная система предварительной регистрации документов по назначения субсидий начала действовать в ноябре 2015 года и зарекомендовала себя как достойная альтернатива личному обращению.

Зарегистрировать свое заявление можно, зайдя на сайт Министерства соцполитики по электронному адресу https://subsidii.mlsp.gov.ua, - рассказывает замначальника отдела приема граждан Юлия Пересада. - Электронная система удобна тем, что заявитель может воспользоваться подсказками, которые в нее заложены. Например, если человек совершил ошибку при заполнении документов, система сообщает об этом и предлагает ее исправить.

Заполненные на данном сайте документы автоматически попадают на сайт славянского УСЗН. В течение 5 рабочих дней на электронный адрес заявителя должно прийти уведомление о том, что его документы приняты. Если этого не случилось, объясняет Юлия Пересада, значит, при оформлении заявления все же была допущена ошибка, и необходимо попытаться еще раз.

Но даже в том случае, если все заполнено правильно, человеку все равно нужно будет прийти в УСЗН в течение месяца со дня отправки документов. По словам сотрудников, это формальный визит – для росписи на бумажной версии документации.

- Далее документы будут обрабатываться специалистами управления на общих основаниях, - говорит замначальника отдела и добавляет, что тем гражданам, которые уже получали субсидию на услуги ЖКХ, беспокоиться не стоит. За исключением особых случаев, социальная помощь будет назначена автоматически.