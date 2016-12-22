Интернет плотно вошел в нашу жизнь, проникнув во все ее сферы. О нем написано немало работ, снято фильмов, однако сейчас Всемирная паутина используется не только в качестве источника информации или средства общения. Для многих людей Интернет стал неотъемлемым инструментом для получения доходов.

Международный финансовый рынок выступил своеобразным индикатором, который доказал, что даже масштабные проекты готовы меняться и подстраиваться в угоду совершенствования и повышения функционала. Поэтому сейчас современные компьютерные технологии активно работают, в том числе и как средство для быстрого и эффективного инвестирования, общения между трейдерами и брокерами, получения самой свежей и полезной информации.

Примечательно, что трейдер, находящийся в глухой российской деревне будет получать на мониторе своего компьютера те же новости и финансовые данные, что и участники рынка в Лондоне или Бангкоке. Это позволяет каждому способному человеку проявить себя, использовать собственный интеллект и аналитические способности для получения прибыли. Все что для этого необходимо – подключение к сети Интернет и установленный торговый терминал metatrader 4 francais. С таким набором инструментов вы сможете зарабатывать в меру своих сил и возможностей круглые сутки, на протяжении всей рабочей недели.

Что собой представляет MetaTrader 4

Четвертое поколение информационно-торговой платформы разрабатывалось совместно компанией Admiral Markets и MetaQuotes Software Corp. Результатом кропотливого труда стал удобный и предельно понятный интерфейс, широкий набор инструментов и функций, максимальная производительность и минимальная скорость обработки операций. Используя MetaTrader 4, трейдер получает доступ ко всему спектру операций на финансовом рынке Форекс. Он может торговать акциями и фьючерсами, валютой и контрактами на разницу. При этом в своей работе опытные игроки активно используют помощников – индикаторы, эксперты, графики. Весь набор вы сможете увидеть в программе, которая предлагается в бесплатном доступе на официальном сайте разработчика.

Примечательно, что торговый терминал МТ4 на сегодняшний день считается самым востребованным и функциональным в отрасли. Его популярность продолжает расти, несмотря даже на появление пятой версии платформы, с дополнительными функциями и возможностями. Это говорит, в первую очередь, о том, что информационно-торговый терминал оказался предельно надежным, доступным и эффективным для большинства трейдеров со всего мира. Его возможности позволяют в полной мере вести управление счетом и анализировать финансовые рынки.

Возможности MetaTrader 4

Использование терминала предлагает нам следующие возможности и перспективы:

получение достоверных и актуальных новостей финансового мира в режиме реального времени;

совершение сделок, не отходя от компьютера за считанные секунды;

управление торговым счетом не только с компьютера, но также и при помощи мобильных версий терминала;

проведение достоверного технического анализа валютных пар и определение с максимальной точностью вероятной динамики курса;

получение онлайн текущих котировок и цен на товары;

автоматизация процесса торговли благодаря встроенному языку программирования MQL4 и возможности написания собственных советников.

Таким образом, использование подходящего site de trading и платформы MetaTrader 4 предоставляет трейдеру все козыри для ведения эффективной и прибыльной торговли.

Демонстрационный счет на MetaTrader 4

Однако на этом полезные «фишки» платформы не заканчиваются. Опытные трейдеры уже знают, что первое, с чего следует начинать знакомство с платформой МТ4 – это регистрация демонстрационного счета. Таким образом вам не придется рисковать собственными инвестициями, для того чтобы изучить интерфейс программы, понять принципы работы с ее инструментами, а также освоить работу на финансовом рынке. Пользователь сразу получает совершенно бесплатно депозит на любую сумму, которую сочтет достаточной и возможность выполнения тех же операций и с теми же инструментами, что и на реальном счете. Единственное отличие – вам не удастся снять заработанные деньги с тренировочного аккаунта.

Но если подойти правильно к процессу обучения, уделить внимание самоконтролю, не поддаваться азарту и волнению, вы сможете очень быстро приобрести поистине бесценные навыки в торговле, которые в последующем можно будет использовать для конвертации в реальные деньги. И в этом случае знания действительно будут давать вам ощутимую прибыль.