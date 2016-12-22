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Фотофакт

Открытие елки: как это было

В Славянском районе - рекордный урожай зерновых

Павел Коротенко
23 ноября 2016 Просмотров: 357 Нравится: 1 | Не нравится: 0  

В конце ноября работники сельского хозяйства традиционно подводят итоги прошедшего аграрного года. В этом сезоне урожай, собранный хлеборобами Славянского района достиг рекордных показателей.

Как рассказал начальник отдела агропромышленного развития Славянской РГА Виктор Погребной, в 2016 году аграрии района собрали наибольшее за последние 26 лет количество зерна – 90 тыс. тонн. По итогам аграрного сезона лучшим предприятием агропромышленного комплекса района было признано ООО «КЗТС «Машининг», которым руководит Сергей Куринный. В этом году хозяйство добилось показателя урожайности в 44,4 ц/га. На втором месте, с урожайностью в 43,2 ц/га, оказались работники КФХ «Верес» (руководитель Александр Скляров). Замкнуло тройку лидеров ЧСП «Дружба» (руководитель Александр Мельник). На этом предприятии показатель урожайности достиг отметки в 40,1 ц/га. На посвященном окончанию аграрного сезона торжественном мероприятии, проходившем в Славянской райгосадминистрации, руководителям предприятий-победителей вручили почетные грамоты. Отметили на собрании и труд рядовых работников – лучших комбайнеров, водителей, животноводов, специалистов фермерских хозяйств. Кроме грамот и благодарностей, передовиков премировали денежными вознаграждениями.

В целом, последние годы агропромышленный комплекс Славянского района показывает стойкую тенденцию к росту урожайности, констатирует Виктор Погребной. По зерновым культурам этот показатель за 5 лет увеличился на 35%, по подсолнечнику – на 41%. Удивительно, но рост отмечается на фоне сложной экономической обстановки в стране в целом и в районе в частности. Тем не менее, аграрии Славянщины продолжают выполнять и даже перевыполнять государственную продовольственную программу.

Этому, по словам руководителя, поспособствовало то, что фермеры работают «на перспективу» - закупают современную технику и высококачественный семенной материал, внедряют новейшие технологии выращивания сельскохозяйственных культур и увеличивают площадь пахотных угодий. На текущий момент, при плановом показателе в 13 тыс. га, аграрии уже засеяли озимыми культурами площадь в 15,2 тыс. га.

Несмотря на не совсем благоприятные погодные условия, работы в полях продолжаются. Сейчас хозяйства заканчивают вспашку зяби и сбор оставшегося подсолнечника. Кроме того, идет активная подготовка к следующему аграрному сезону: приобретение семян, обновление авто-тракторного парка, заготовка горюче-смазочных материалов и средств химической защиты растений. Редакция «ТВ плюс» присоединяется к поздравлениям и благодарностям, звучащим в адрес хлеборобов Славянского района и желает им и в дальнейшем не сбавлять взятых темпов.

В текущем году с показателем урожайности 37,3 ц/га хлеборобы Славянщины заняли 4-е место в области.

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В конце ноября работники сельского хозяйства традиционно подводят итоги прошедшего аграрного года. В этом сезоне урожай, собранный хлеборобами Славянского района достиг рекордных показателей.

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